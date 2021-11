Prezidentka prijala poľského prezidenta Dudu: Podporila Poľsko pri zvládaní situácie na hranici

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila podporu Poľsku pri zvládaní situácie na hranici s Bieloruskom. Za legitímne považuje aj úvahy o sankciách. Uviedla to v utorok po prijatí poľského prezidenta Andrzeja Dudu v Prezidentskom paláci. Duda dodal, že Poľsko zatiaľ krízu na hranici zvláda, uvíta však politickú podporu.

„Pozícia Slovenskej republiky je jednoznačná, opätovne som vyjadrila podporu Poľsku v tejto oblasti. Samozrejme, vnímame, že treba riešiť aj zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu na hraniciach," vyhlásila Čaputová. Duda hovorí o hybridnom útoku. Tisícky migrantov sú podľa neho zvážaní zložkami z Bieloruska k zelenej hranici.

"Máme dostatočné prostriedky aj sily na to, aby sme fyzicky hranicu ochránili, ale potrebujeme podporu na politickej úrovni," uviedol s tým, že rátajú s podporou susedov, Európskej únie a NATO. Aktuálne sú pripravení pomôcť aj Litve a Lotyšsku. Obáva sa však provokácií z bieloruskej strany. Zároveň deklaroval poskytnutie humanitárnej pomoci každému, kto o ňu požiada.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ochranu klímy označili hlavy štátov za spoločný záujem. Napriek rôznym východiskám, najmä pokiaľ ide o energetický mix, by sa podľa Čaputovej nemalo poľavovať v ambíciách. "Uvítame, ak sa Poľsko pridá k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050," povedala. Duda by uvítal diskusiu o nápravných opatreniach v súvislosti s transformáciou ekonomík tak, aby sa zachovali pracovné príležitosti a udržala sa životná úroveň obyvateľov.

Hovorili aj o právnom štáte

Čaputová vyzdvihla priateľské vzťahy SR a Poľska. Poďakovala za personálnu pomoc a poskytnutie lôžok v druhej vlne pandémie. Poľsko je tiež tretí najdôležitejší obchodný partner a investor pre Slovensko. Duda verí v ďalší rozvoj spolupráce.

Prezidenti hovorili aj o právnom štáte. "Pozorne sledujeme túto tému a veríme, že vývoj nebude mať negatívny vplyv, čo sa týka európskeho práva," povedala Čaputová. Vyzdvihla pokračujúci dialóg s európskymi orgánmi. Duda očakáva zlepšenie situácie a objektívny pohľad Európskej únie na dianie v Poľsku. Poľský prezident sa v utorok stretne aj s premiérom SR Eduardom Hegerom (OĽANO) a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).