Reforma školstva bude klásť väčší dôraz na kritické myslenie: Zameria sa aj na komunikáciu

Branislav Gröhling

BRATISLAVA - Hlavným cieľom reformy školstva nie je to, aby sa učivo odškrtlo v evidencii ako prebrané, ale to, aby ho žiak pochopil a vedel v živote použiť. Tvrdí to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Podľa jeho slov prinesie reforma obsahu vzdelávania menej encyklopedického memorovania, dôraz na praktické využitie poznatkov, bádanie a získavanie informácií.