Očkovaní majú výhod dosť, tvrdí konzílium: Rozhodnutie vyvolalo rôzne reakcie! Tvrdá kritika od Kulkovského

V súčasnosti máme na Slovensku už päť okresov v čiernej farbe, od pondelka ich bude dvojnásobok. Aj to je znak, že sa situácia na Slovensku zhoršuje. Napriek tomu sa mnohí odborníci vyjadrili, že ak má byť očkovanie motiváciou pre ľudí, mali by byť pravidlá aj v čiernych okresoch nastavené tak, aby očkovaných zvýhodňovali. Podľa aktuálne platného COVID automatu musia aj oni dodržiavať prísne pravidlá – napríklad sú zavreté fitness centrá, wellness centrá a čo sa týka reštaurácií, dovolený je len okienkový predaj.

Vo štvrtok zasadalo konzílium odborníkov, na ktorom sa zhodli, že vzhľadom na vážnosť situácie a nízku zaočkovanosť nie je zatiaľ na mieste otázka, aby sa COVID automat v čiernej farbe nejako menil a zvýhodňoval by tak zaočkovaných.

Kollár: Nezvládame to!

Matematik Richard Kollár s takýmto názorom súhlasí a plne ho rešpektuje. „Jedinou zásadnou zmenou, ktorú by som navrhoval, je pridanie potvrdených prekonaných prípadov k tým zaočkovaným. T.j. nebola by špeciálna kategória zaočkovaní ale s nimi aj prekonaní (tak ako napr. v Rakúsku),“ vysvetlil. Ako dodal, podľa jeho názoru nie je dosiahnutie 65 percentnej zaočkovanosti pri senioroch nad 50 rokov nemožné nikde na Slovensku. Ako vysvetlil, každý okres má šancu ju dosiahnuť. „A mnohé ju už dosiahli a ďalšie ju dosiahnu zanedlho. Držím im v tom palce, pomôžu si vo všetkých smeroch,“ zhodnotil s tým, že zatiaľ epidemickú situáciu na Slovensku nezvládame.

Kulkovský: Nesúhlasím s tým!

Úplne iný názor však má primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský. Ten sa ešte začiatkom týždňa vyjadril, že nechápe, prečo majú byť pre očkovaných zatvorené fitness centrá a reštaurácie aj v čiernych okresoch, keď sa hovorilo, že očkovanie je sloboda. Ten rozhodnutie konzília odborníkov mimoriadne kritizuje. „A posledný zhasne…Na jednej strane sme si naivne mysleli, že k očkovaniu ľudí presvedčí lotéria. A nepresvedčila. Na druhej strane neochotu občanov očkovať sa riešime tak, že trestáme tých, ktorí zodpovední sú. Jednoducho je to tak. Je mi to ľúto,“ napísal s tým, že nemôžeme neustále prihliadať len na tých, ktorí sa nedali zaočkovať a nespravili tak niečo pre dobro veci.

A tým pádom obmedzovať tých, ktorí niečo pre dobro urobili. Ako dodal, každý z nich mal možnosť slobodne sa rozhodnúť, aj s následkami rozhodnutia. „Pochopila to už väčšina krajín. A nám asi sedí nejaký premnožený maco na vedení. Je pravda, že očkovaný je odmenený tým, že je ochránený pred ťažkým priebehom infekcie. To je výborné. Ale, žiaľ, nestačí to. Netvrdím, že s tým súhlasím, no vnímam to tak,“ konštatoval. Vysvetlil, že rozumie všetkým argumentom, prečo sa COVID automat nemôže meniť, no je presvedčený, že k nejakým ústupkom dôjsť mohlo. Poukázal pritom na prípad návštevy pápeža Františka, kde sa podmienky účasti na svätej omši v Šaštíne menili doslova za pochodu a kým prv sa jej mohli zúčastniť len neočkovaní, od tejto podmienky sa neskôr upustilo.

„Čo presvedčí nerozhodného k očkovaniu? Výčitky očkovaného, keďže kvôli neočkovaným je obmedzovaný? Teda nenávisť? Alebo viac slobody a otvorené dvere prevádzok? Ak mal niekto obavy, že podaním pomocnej ruky skupine očkovaných a podnikateľom nahnevá tu druhú, menšiu skupinu, mýlil sa. Nahnevá oveľa viac občanov,“ upozornil Kulkovský, podľa ktorého je presne to cieľom nastaveného COVID automatu – aby nahneval skupiny. Poukázal na to, že ak by bol podnikateľ v službách a boli by zvýhodňovaní očkovaní, tak by prosil ľudí, aby sa dali očkovať a zachránili ho tak pred krachom.

„Ako to je teraz? Môžem mať fitko, ktoré navštevujú stovky očkovaných mladých ľudí, no budem ho musieť zavrieť pre pár protisystémových mudrlantov z okolitých obcí, ktorí nenosia rúška, nič nedodržujú a aj v najtvrdšom lockdowne budú sedieť natajno ako štamgasti v svojej obľúbenej krčme pri pive…kde je tu spravodlivosť a rozum?“ napísal Kulkovský. Na záver uviedol, že aj keď rešpektuje rozhodnutie konzília, nestotožňuje sa s ním, pričom upozornil, aby sme si držali klobúky po Dušičkách, pretože si je istý, že ľudia výzvu odborníkov, aby cez sviatok necestovali a ostali doma, nebudú rešpektovať. Tí totiž vytvorili 5 rád na pokojné prežitie Dušičiek:

5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých



1. Počas predĺženého víkendu si nájdite čas na pobyt v prírode a zostávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.

2. Do čierneho a bordového okresu cestujte len v nevyhnutných prípadoch.

3. V prípade, že cestovať musíte, preferujte individuálnu dopravu a dodržiavajte základné preventívne opatrenia – noste rúško alebo respirátor, zachovajte si odstup od ľudí mimo Vašich blízkych a dodržujte hygienu rúk.

4. Stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi odložte na obdobie s priaznivejšou epidemiologickou situáciou. Zvlášť rizikové sú stretnutia s osobami, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia Covid-19, a to najmä ak nie sú zaočkované. Sú to starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami a ľudia s oslabenou imunitou.

5. Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí - nákupným centrám, prostriedkom hromadnej dopravy, hromadným podujatiam a stretnutiam vrátane návštevy hrobov počas soboty a nedele, kde sa z dôvodu očakávaného náporu zvyšuje riziko nakazenia.