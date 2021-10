Epidemiológ Pavelka: Vrchol tretej vlny koronavírusu NEBUDE! Cítiť ju však budeme až do apríla

Epidemiológ Martin Pavelka, ktorý je hlavným autorom COVID automatu, hovorí, že práve ten dokázateľne pomáha, no iná cesta ako vakcinácia nie je. Kým všetci čakajú na vrchol tretej vlny, ktorý sa podľa prognóz rezortu zdravotníctva posúva, on tvrdí, že ani nepríde. Prečo?

Vrchol tretej vlny nebude

"Ja som od začiatku epidémie argumentoval proti optimisktickým názorom, ktoré ukazovali na vrchol tretej vlny v októbri ako nekompatibilné s akoukoľvek epidemioloigckou teóriou," povedal pre Topky. Spočiatku odborníci z rezortu, ale aj mnohí iní, predikovali, že vrchol príde v októbri. Podľa najnovších prognóz príde v novembri a pokoj nemocnice nebudú mať ani tieto Vianoce.

Tretia vlna nebude mať vrchol. "Ale jej intenzita sa bude tiahnuť až do marca alebo apríla 2022. V skratke, dôvodom je nízka premorenosť a zaočkovanosť obyvateľstva. Súčasne efekt vyvanutia imunity (pokles účinnosti vakcín v čase, pozn. red.) spôsobí, že rezervoár susceptibilných ľudí (schopných opäť sa infikovať, pozn. red.) sa bude postupne doplňovať a vírus tak dokáže zotrvať dlhodobo v endemickom stave," povedal.

Aj keď účinnosť vakcín klesá, napriek tomu ponúka výbornú ochranu proti ťažkému priebehu a riziku smrti aj šesť mesiacov po podaní druhej dávky. "Žiadny vrchol epidémie sa koncom októbra nekoná a k nemu naplánované oslavy môžeme pokojne zrušiť," uviedol epidemiológ.

Vrchol sa rozloží na jeseň, zimu aj jar

"Výsledkom je, že tento vrchol sa rozloží presne tak ako minulý rok na obdobie celej jesene, zimy a jari. Inými slovami, čaká nás dlhá a ťažká tretia epidemická vlna, ktorá v celkových číslach môže ľahko konkurovať predošlej epidemickej vlne," skonštatoval. Pavelka hovorí v spojitosti s vrcholom tretej vlny o falošných nádejách. Dávať priestor nefundovaným názorom je podľa neho toxické. "Výsledkom je, že ľudia stále nepociťujú potrebu chrániť sa pred novým koronavírusom," povedal Pavelka.

COVID automat pomáha

Epidemiologickej situácii pomáha práve COVID automat. Bez neho by počet prípadov rástol výrazne rýchlejšie. Spomalenie rastu preto nesúvisí s približovaním sa ku kolketívnej imunite alebo k vrcholu, ale s COVID automatom. "Keby sme zrušili automat, efektívne reprodukčné číslo by opäť vyskočilo na svoju pôvodnú hodnotu 1,50 a epidémia by ďalej pokračovala vo svojom nekontrolovanom raste," konštatuje epidemiológ s tým, že z májovej štúdie profesora Pavla Jarčušku je jasné, že sme ešte stále veľmi málo premorení.

Najdôležitejším faktorom je však zaočkovanosť populácie. A tá je na Slovensku nízka. Zaočkovaných máme momentálne okolo 45 percent populácie, čo je zhruba polovica vypočítanej hranice kolektívnej imunity v prostredí delta variantu - 83 až 89 %.

"Jedným zo spôsobov, ako riešiť pokles efektu vakcín v čase, je podanie tretej dávky. Štúdie poukazujú na extrémne veľký (8- až 10-násobný) nárast protilátok v krvi dva týždne po podaní tretej dávky," uviedol a zároveň pozval všetkých ľudí v rizikovej skupine na očkovanie treťou dávkou a súčasne ich ubezpečuje, že vďaka nej môžu prežiť zimu skutočne bez strachu a obavy z koronavírusu.

Očkovanie je dôležité

Jedinou cestou je podľa neho očkovanie. "Po októbri však príde november, potom Vianoce a zrazu sa ocitneme v nemocnici, kde nám oznámia, že na podanie vakcíny je už neskoro a že na to treba myslieť ešte predtým, ako tretia vlna naberie na rýchlosti, aby si naše telo vedelo vybudovať dostatočnú imunitu," skonštatoval.

Charakter a približná celková záťaž tretej vlny sa podľa neho predpokladať dá, no konkrétne čísla, ktoré nás čakajú v danom mesiaci, už nie. Presné číselné odhady na obdobie dlhšie ako pár týždňov totiž podľa neho nie je možné vytvoriť so žiadnym matematickým modelom. "Akékoľvek snahy predpovedať presné počty nových infekcií na mesiace, týždne či dni vopred vždy zlyhali," uviedol.

Tézy sú správne, menia sa vládne opatrenia a správanie ľudí

Kľúčové tézy však nemusia byť zlé, no realite a ich skutočnej podobe zabráni zmena správania sa v populácii alebo vládou prijaté reštriktívne opatrenia zamerané na spomalenie šírenia vírusu. Názorným príkladom je podľa neho matematický model Martina Smatanu, ktorý na Slovensku v tom čase spôsobil nevídanú celospoločenskú debatu a na základe ktorého vtedajšie IZP predpovedalo niekoľko miliónov infekcií.

Zdroj: Getty Images

"Smatanov model bol dobrý a správny. Bol viac-menej obdobou modelu Neila Fergusona, na základe ktorého Spojené kráľovstvo vyhlásilo v marci 2020 celonárodný lockdown. Model sa však nematerializoval, lebo vtedajšia slovenská vláda uzavrela hranice a súčasne zaviedla jeden z najtvrdších lockdownov. Novému koronavírusu sme nevytvorili prostredie, kde by sa mohol voľne šíriť, a Slovensko preto nezažilo takú epidemickú vlnu, akú sme videli v iných krajinách," vysvetlil Pavelka.

Zmena COVID automatu by zrejme aktuálne priniesla preťaženie systému

Zmena COVID automatu v aktuálnej situácii by s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila preťaženie zdravotného systému na Slovensku. Ten by nebol schopný poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. Zhodli sa na tom členovia konzília odborníkov.

V spoločnom stanovisku uviedli, že cieľom protipandemických opatrení nie je obmedziť, ale chrániť životy ľudí a zachovať funkčný zdravotný systém. "COVID automat zároveň vytvára jasne definované pravidlá, ktoré pomáhajú predvídať opatrenia v každej fáze pandémie. Vďaka predvídateľnosti podmienok sú na Slovensku okresy, ktoré sa pre vysokú zaočkovanosť rizikovej populácie neocitnú v čiernej a niektoré dokonca ani v bordovej farbe," vysvetlili.

Priblížili, že v čase, keď sa materiál tvoril, pracovalo sa s predpokladom, že v čase dostupného očkovania bude v každom okrese zaočkovaných aspoň 65 percent zraniteľnej populácie, a tak nebudú prísne opatrenia definované čiernou farbou potrebné. Skonštatovali, že zaočkovanosť na Slovensku je v súčasnosti nízka.

Vnímajú tiež, že zaočkovaným osobám v čiernych okresoch sa nedostáva slobody, ktorú čakali. Poukázali na to, že očkovaním títo ľudia získali ochranu pred nákazou a najmä ťažkým priebehom a smrťou na ochorenie COVID-19. "Nízka zaočkovanosť populácie vedie k nekontrolovateľnému šíreniu vírusu. Zmenou COVID automatu by sme prispeli k zvýšenej mobilite, k rýchlejšiemu šíreniu infekcie, a tým k preťaženiu nemocníc, čo si v momentálnej situácii nemôžeme dovoliť. Stále je čas dať sa zaočkovať, chrániť sa pred nákazou a pozitívne ovplyvňovať sfarbenie okresu," dodali s tým, že očkovanie je jediný nástroj, ktorý umožňuje držať pandémiu nového koronavírusu "pevne v rukách".