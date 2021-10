Policajná brutalita? Muži zákona sa vrhli na invalida: Tvrdia, že ide o hoax, za všetko môžu opatrenia!

Celé sa to malo stať začiatkom týždňa v Prievidzi. Muž – invalid vstúpil do priestorov Okresného úradu bez respirátora. Podľa COVID automatu je okres Prievidza v súčasnosti v červenej farbe, čo znamená, že v interiéri musia mať všetci povinne respirátor.

Z videa je vidieť, ako dôjde k slovnej prestrelke medzi policajnou hliadkou a mužom, ktorého následne po niekoľkých výzvach, aby si alebo nasadil respirátor, alebo odišiel z budovy, z úradu vyviedli. Krátko na to ho pri budove obmedzili, aj keď sa muž bránil. Autor videa na sociálnej sieti tvrdí, že „takto dopadnete v Prievidzi keď si nedáte respirátor..toto tu chceme?! Zdieľajte a šírte…páni policajti nepoznajú zákony!!“

Čo na celú vec hovorí polícia? Tá tvrdí, že ide o hoax a celé to bolo úplne inak!

Celé je to údajne inak

„Ich revírom sú sociálne siete. Ich výklad zákonov je nulitný. Ich životný boj nie je ohraničený rúškom ani respirátorom. Sú v nasadení vo dne v noci. Bojovníci, ktorí nechcú ukázať občiansky preukaz,“ začali policajti humorne. Ako uviedli, video z policajného zásahu zverejnil profil Alesio Reisel, ktorá, podľa slov polície, vyhľadáva policajné hliadky, čo majú potvrdzovať aj ďalšie videá na jeho profile. Ako dodali, tento človek má manipulovať s faktami a jediným cieľom zverejneného videa má byť vyvolávanie emócií. Napriek tomu sa opýtali trenčianskych policajtov, pod ktorých okres Prievidza spadá, čo sa presne stalo.

„Hliadka polície OO PZ v Prievidzi bola na základe oznámenia vyslaná na Okresný úrad, kde sa mala nachádzať osoba, ktorá si mala odmietnuť prekryť horné dýchacie cesty a tiež mala odmietnuť opustiť budovu,“ začali s tým, že danú osobu, ktorá bola o barlách, policajti opakovane vyzývali, aby si prekryla horné dýchacie cesty, ktoré ignoroval. Následne ho preto vyzvali, aby sa preukázal preukazom totožnosti, čo však neurobil, a preto bol hliadkou predvedený na Obvodné policajné oddelenie. Policajti museli okrem iného použiť aj donucovacie prostriedky, pretože daný muž kládol odpor. Podľa ich slov si však za všetko môže sám.

Skomplikoval si deň

„Z videa je dokonca zrejmé, že muž sa neustále správal arogantne, zvyšoval hlas a miestami odmietal spolupracovať s policajtmi. Rovnako ignoroval povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Podľa opisu udalosti si za všetko môže tento muž sám. Absolútne zbytočne si skomplikoval svoj deň,“ upozornili policajti, podľa ktorých muž odmietal s hliadkou komunikovať a vyjadroval sa, že pre neho pravidlá neplatia a majú mu ukázať zákon, ktorý mu prikazuje nasadiť si v budove respirátor.

Muži zákona sa však následne zamýšľali nad tým, prečo autor videa prezentoval muža ako obeť. „Potreba zaujať? Získať lajky? Ťažko povedať. Táto osoba však očividne rada prispieva aj do skupiny Chemtrails Slovensko.Každopádne video aj s popisom od osoby Alesio Reisel: vytvorilo z arogantnej osoby obeť, skreslilo štandardný postup policajtov na neprimeraný zásah voči nevinnej obeti, navodilo dojem, že policajti preháňajú a utláčajúc verejnosť, samozrejme komentovanie je na príspevku vypnuté, a to hlavné na koniec: vyvolať vášne a získať čo najviac lajkov a zdieľaní na svojom účte na FB, aby začal prežívať pozitívne emócie (pocit dôležitosti, uznanie, pocit schopnosti “vzdoru autoritám”),“ upozornili policajti.

Výnimočná situácia!

Tí okrem iného uviedli, že už viackrát vyvrátili dezinformácie týkajúce sa údajne neplatnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Poukázali na platnosť tzv. prezumpcie správnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci, a teda, že vyhlášky platia, kým súd nerozhodne inak. A to aj bez ohľadu na subjektívne pocity niektorých ľudí.

Policajti však poukázali na to, že aj keď denne vykonávajú tisícky kontrol, takéto agresívne správanie je výnimočné. „Občania sú v drvivej väčšine prípadov chápaví a bez akýchkoľvek problémov s hliadkami slušne komunikujú. To, že tretia vlna je tu, plnia sa nám nemocnice a denne máme tisícové prírastky, si policajti nevymysleli. V tak kritickej situácii je nevyhnutné, aby polícia konala a podieľala sa na dohľade nad dodržiavaním mimoriadnych opatrení. Nosenie rúšok je to najmenej, čo občania môžu urobiť,“ uzavreli.