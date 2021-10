Boj s koronavírusom podľa Goffu: TAKTO to celé začalo! Prichystaný som mal čierny oblek

Na Slovensku už kolovalo množstvo príbehov ľudí, ktorí prekonali koronavírus. Niektoré skončili šťastne, iné, naopak, smutne. Jedným z tých, ktorí boj s koronavírusom prekonali, je aj bývalý futbalista Vladimír Goffa. Ten sa v súčasnosti rozhodol ľuďom priblížiť, ako boj s nákazou vyzeral a čím všetkým si musel preskákať – a to formou zápisníkov.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

Celé sa to začalo ešte na začiatku marca tohto roku. „1.marec 2021. Niečo na mňa lezie. A nemá to sukňu ani podprdu. Cítim sa zle. Soplík. Rozmýšľam, či ísť na PCR test. IQ test to nie je, to by som mohol zvládnuť. Som nefajčiar a nepič, bývalý športovec, nebývam chorý,“ uviedol Goffa na úvod svojho príbehu. Následne sa preniesol o tri dni neskôr – vtedy sa totiž dozvedel o tom, že mal pozitívny PCR test na koronavírus.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

O tejto negatívnej správe informoval aj všeobecnú lekárku a kúpil si lieky na domácu samoliečbu. Tie mu však nezaberali. Na prste mal aj oxymeter, ktorý mu kontroloval hladinu saturácie v krvi – teda, aké množstvo kyslíka má v krvi. U zdravého človeka je táto hodnota 100% a Goffa veľmi dobre vedel, čo sa stane, ak táto hodnota výrazne klesne. „Toľko viem, že keď klesne hlbšie pod 90 (hýbe sa to aktuálne okolo tejto hodnoty), môžem si začať obliekať čierny oblek a čierne lakovky a odhlásiť všetky káblovky. Urobím si selfie na parte (priložené foto) a čakám, čo bude. Každú hodinu si meriam teplotu, padajú teplotné rekordy,“ poukázal na čas, kedy sa mu stav začal rapídne zhoršovať.

Zdroj: Getty Images

Podľa jeho slov bol mimoriadne slabý. Takmer o týždeň na to bola situácia tak kritická, že sa rozhodol zavolať si sanitku. Po tom, ako zodpovedal všetky otázky a nahlásil svoje údaje, mu údajne operátorka na linke odporučila, aby ešte pár hodín počkal. Poslúchol ju, avšak po tom, ako mu opäť razantne stúpli teploty, si sanitku zavolal opäť – a opäť musel podstúpiť „tortúru“ nahlasovania údajov. Následne čakal sanitku.

„Zazvonia dvaja záchranári. Rozčuľuje ma, že som celý dogalamútený horúčkou, no oni si znova zapisujú všetky údaje a informácie, ktoré som predtým už dvakrát nadiktoval operátorke. Zmerajú mi tlak, teplotu, saturáciu a berú do nemocnice. Ukazujem na tašku, kde mám zbalené veci na hospitalizáciu. Netreba, mávnu rukou. Z tretieho poschodia horko ťažko schádzam po schodoch, čakajú ma v sanitke,“ uviedol Goffa s tým, že mu záchranári údajne nepomohli a nedávali na neho pozor, či náhodou nespadne. Podľa jeho slov mal totiž v tom čase „stabilitu ako Neymar v pokutovom území“.

Zdroj: Getty Images

Okrem toho ho mali automaticky pripútať k sedačke, žiadna otázka, či si nepotrebuje ľahnúť, údajne nepadla, pričom mu počas cesty mali robiť aj antigénový test, keď vedel, že je pozitívny a mal o tom aj potvrdenie v SMS správe. „Na urgente sú milí, no už štvrtýkrát za deň zúbožene diktujem tie isté údaje a informácie o zdravotnom stave. Na oddelení zaľahnem, pošlem niekoho pre zbalené veci do môjho bytu, a najbližšie štyri mesiace som zaplienkovaný, lebo sa nedokážem postaviť, ba ani posadiť,“ končí Goffa prvú časť svojho zápisníku.

O Goffovi je známe, že bol v nemocnici tri mesiace, vyše štyri mesiace bojoval s koronavírusom a ešte niekoľko ďalších mesiacov s postcovidovým syndrómom. Počas pobytu v nemocnici, kde bol niekoľko dní napojený aj na umelú pľúcnu ventiláciu a v umelom spánku, schudol 25 kíl a musel sa naučiť znovu chodiť.

Zdroj: FB / Vlado Goffa