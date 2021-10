Napätá diskusia v Piešťanoch: Vzduchom lietali konšpirácie antivaxerov i vajíčka! Schytal to aj minister

Na proteste bolo okolo sto ľudí, ktorí z davu kričali rôzne antivaxerské slogany. O Lengvarskom hovorili ako o ministrovi genocídy, pri odchode ohádzali auto vajíčkami. Odporcovia očkovanie však neprotestovali len pre budovou, niektorí sa dostali aj dnu a prerušovali diskusiu konšpiračnými výkrikmi.

Vajíčka a konšpirácie

Už pred začiatkom diskusie blokovali cestu desiatky odporcov očkovania, ktorí mali v rukách slovenské vlajky a vykrikovali rôzne heslá. Protest organizovali piešťanskí kotlebovci. Drábiková, jedna z organizátoriek, sa o proteste dozvedela ešte pred diskusiou. "Verím, že sa to udeje kultivovaným spôsobom. Apelujem preto i na kolegu poslanca Martin Beluský, aby bol garanciou normálnej ľudskej slušnej komunikácie," uviedla na sociálnej sieti.

Po skončení diskusie bola nálada pred budovou celkom vyburcovaná. Podľa portálu Aktuality.sk sa protestu zúčastnil aj Stanislav Mizík, člen strany ĽSNS a poslanec parlamentu. Niektorí antivaxeri stojaci pred bránami budovy si dokonca priniesli fakle, jeden z nich burcoval dav, že vnútri nemajú rúška. Všetci na diskusii vo vnútri však rúška mali. Na odchádzajúce auto ministra zdravotníctva hádzali vajíčka, kričali, že minister je fašista a zabíja slovenský národ.

Aj napriek potravinovým škodám budeme pokračovať

K protestom sa vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva. "Pri vstupe do areálu sa už pred diskusiou zhromaždila skupinka osôb, ktorá hlasným povzbudzovaním „vítala“ účastníkov diskusie a hostí. Na mieste vytrvali až do neskorých večerných hodín. Dlhé chvíle čakania na koniec diskusie si krátili spevom, po zotmení si priestor osvetľovali horiacimi fakľami a atmosféru utužovali zborovými pokrikmi," uviedol pre Topky riaditeľ komunikačného odboru Miroslav Staník.





"Po dlhých hodinách čakania nakoniec niekoľkí účastníci exteriérového happeningu hodili na odchádzajúce vozidlá predmety živočíšneho pôvodu. Žiadnemu z účastníkov diskusie sa nič nestalo, stopy po predmetoch živočíšneho pôvodu boli z osobných motorových vozidiel odstránené vodou. Počas štvrtkového večera došlo k bezbrehému plytvaniu potravinami," poznamenal vtipne rezort, ktorý aj napriek "škodám na potravinovom majetku účastníkov" bude pokračovať v odborných diskusiách.

Celú situáciu monitorovala polícia, no výrazneješie do protestov nezasiahla. "Polícia pred začatím, počas aj po skončení zhromaždenia situáciu v meste Piešťany monitorovala. Zhromaždenie sa zaobišlo bez narušenie verejného poriadku," uviedla pre Topky hovorkyňa trnavských policajtov Mária Linkešová.

Napätá atmosféra aj počas diskusie

Vo štvrtok sa v Piešťanoch konala diskusia s názvom "Očkovať? Aká je cesta k životu bez obmedzení?". Zúčastnil sa jej minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský či piešťanskí lekári Zuzana Nedelková a Ján Ranostaj. Podujatie sa koná pod záštitou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej a Marcela Mihalika a taktiež predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.

Diskusia prebiehala v režime základ, teda bol limitovaný počet hostí v publiku, viedla sa evidencia hostí, ktorí sa museli vopred zaregistrovať. "Režim Základ bol zvolený práve z dôvodu, aby sa diskusie o očkovaní, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia, mohli zúčastniť aj ľudia, ktorí doteraz s rozhodnutím dať sa zaočkovať váhali," povedal Staník.

"Cieľom ministerstva zdravotníctva je viesť vecnú diskusiu o očkovaní, o jeho potrebe a o rizikách, ktoré so sebou prináša ochorenie Covid-19. Minister zdravotníctva rešpektuje dobrovoľné rozhodnutie ľudí neočkovať sa. Napriek tomu bude minister aj naďalej vecne a odborne vysvetľovať dôležitosť očkovania proti ochoreniu Covid-19, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom tohto ochorenia," uviedol rezort. V miestnosti vládla napätá atmosféra už od začiatku. Počas diskusie zazneli z publika mnohé otázky, vrátane kritických, na ktoré však účastníci trpezlivo, vecne a odborne odpovedali.

Kotleba verboval ľudí

Všetko sa začalo videom Mariana Kotlebu, lídra Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý svojimi slovami verboval ľudí, aby šli vyjadriť svoj názor proti očkovaniu práve na diskusiu. "Ministerstvo zdravotníctva je gestorom všetkých týchto nezmyselných opatrení a šikanovania ľudí," začal vo videu Kotleba s tým, že rezort "vymýšľa" stále niečo nové, že núti ľudí nosiť rúška alebo sa očkovať. "Na čele rezortu stojí vojak, ktorý je naučený poslúchať a rozkazovať," povedal Kotleba.

Ja som mala koronu pred piatimi rokmi!

Ľudí vyzval, aby prišli svoj názor proti očkovaniu vyjadriť práve na diskusiu. "Nech si to zapíše za uši," povedal. Jeho stúpenci ho zrejme počúvli, pretože medzi diskutujúcimi sa nachádzalo množstvo ľudí, ktorí boli proti očkovaniu. "Ja som mala covid už pred piatimi rokmi. Bola som chorá, ťažko sa mi dýchalo, mala som horúčky," presviedčala jedna zo žien v publiku Lengvarského. Koronavírus tu bol podľa nej už pred rokmi a pandémia je vymyslená. Z publika sa ozývali rôzne iné konšpirácie o tom, že v nemocniciach neleží 80 percent nezaočkovaných, ale naopak zaočkovaných ľudí.

Tieto čísla potvrdil aj minister. V nemocniciach leží takmer 85 nezaočkovaných ľudí. "Doprial by som každému odporcovi očkovania, aby išiel na covid jednotku a vidieť týchto ľudí umierať, keby ste tam mali nedajbože rodinu alebo známeho, rozprávali by ste úplne ináč," odpovedal na podobné komentáre Ranostaj a označil to za krčmovú debatu. V podobnom duchu sa niesla takmer celá debata, kedy odporcovia očkovania neustále prerušovali diskusie svojimi pravdami, ktoré im však odborníci vyvrátili.

