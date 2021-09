Sassoli zablahoželal Scholzovi k víťazstvu vo voľbách: EK ich zatiaľ nekomentuje

Sassoliho blahoželanie je prvou oficiálnou reakciou Európskej únie na výsledok volieb v Nemecku. "Blahoželáme Olafovi Scholzovi a strane SPD k víťazstvu!" napísal na sociálnej sieti Twitter Sassoli, ktorý je tiež členom frakcie socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente. "Po tejto historickej kríze niet času nazvyš: Európa potrebuje v Berlíne silného a spoľahlivého partnera, aby pokračoval v našej spoločnej práci na sociálnom a ekologickom oživení," uviedol Sassoli v súvislosti pandémiou vyvolanou vo svete infekčným ochorením COVID-19.

Congratulations @OlafScholz and @spdde on your victory! After this historic crisis, there is no time to lose: Europe needs a strong and reliable partner in Berlin to continue our common work for a social and green recovery.