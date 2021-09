Európska únia poskytne Afganistanu 100 miliónov eur: Musíme odvrátiť riziko hladomoru

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme odvrátili skutočné riziko veľkého hladomoru a humanitárnej katastrofy. A urobíme to, že opäť zvýšime humanitárnu pomoc pre Afganistan, a to o 100 miliónov eur," uviedla Leyenová k Afganistanu, ktorý po nedávnom odchode západných vojsk obsadilo militantné hnutie Taliban.

We stand by the Afghan people.



We must do everything to avert the real risk of a major famine and humanitarian disaster.



This is why we will increase again humanitarian aid for Afghanistan by 100 million euro - part of a new, wider Afghan Support Package#SOTEU pic.twitter.com/UHUvo08YmG