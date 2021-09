BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR nakúpi v prvej fáze 152 kusov pásovej techniky. Predpokladané náklady na projekt predstavujú 1,739 miliardy eur s DPH, z toho samotné vozidlá by mohli stáť 1,447 miliardy eur. Zámer v stredu schválila vláda. Obstarávanie sa má uskutočniť formou vláda-vláda. Proces sa má začať do konca septembra a vyhodnotenie zaslaných ponúk má rezort predložiť na vládu do konca júna 2022.

"V prvej fáze projektu je zámerom vyzbrojiť tri mechanizované prápory Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR a Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania Martin," uviedol rezort. Obstarávať sa má 146 pásových bojových obrnených vozidiel (PBOV) a šesť pásových obrnených vozidiel (POV) v rokoch 2022 až 2026. Zabezpečenie výzbroje pre ťažkú mechanizovanú brigádu je aj súčasťou cieľov spôsobilostí NATO.

VIDEO Ministerstvo obrany nakúpi pásovú techniku a 76 bojových obrnených vozidiel

V súčasnosti sú OS SR vyzbrojené pásovou technikou, ktorá je na konci technickej životnosti s prevádzkyschopnosťou na úrovni 30 percent, poukázal rezort v materiáli. "Použiteľnosť pásovej bojovej techniky po termíne životnosti je veľmi problematická vzhľadom na kritickú nedostupnosť (neexistenciu) náhradných dielov, ako aj servisnej podpory výrobcov, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch," uviedol. Dodal, že to znamená aj neustále zvyšovanie nákladov.

MO SR má osloviť so žiadosťou o ponuku vlády krajín schopné zabezpečiť prostredníctvom národných výrobcov dodávku. Výsledky vyhodnotenia ponúk majú byť predložené vláde na rozhodnutie o rokovaní s konkrétnym štátom. V tejto dohode sa predpokladá aj úprava opcie SR na nákup ďalších vozidiel podľa potrieb Ozbrojených síl SR.

Pri vyhodnotení ponúk sa má prihliadať na celkovú cenu vozidla a integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, percento zapojenia slovenského obranného priemyslu, termíny dodávok a interoperabilitu NATO.

Druhá fáza projektu

V druhej fáze projektu, ktorá bude opätovne predložená vláde SR na schválenie, je zámerom do roku 2030 vyzbrojiť podporné prápory ťažkej brigády Pozemných síl OS SR a vytvoriť nevyhnutné zásoby OS SR. Obstarávať sa malo 71 kusov pásovej techniky.

Rezort obrany nakúpi 76 vozidiel 8x8, náklady odhaduje na 332 miliónov eur

Ministerstvo obrany (MO) SR má v prvej fáze zakúpiť 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru odhaduje na 332 miliónov eur s DPH, samotné vozidlá majú stáť 296,2 milióna eur. Obstarávať sa má formou vláda-vláda. Zámer v stredu schválila vláda. Vyhodnotenie ponúk má kabinetu predložiť rezort obrany do konca marca 2022.

"Zámerom je v prvej fáze obstarania vyzbrojiť dva stredné mechanizované prápory Pozemných síl Ozbrojených síl SR," približuje rezort. Zo 76 vozidiel obstaraných v prvej fáze má byť šesť veliteľských a desať ambulantných.

Nákup BOV 8x8 má primárne podporiť zabezpečenie potrebnej výzbroje a bojovej techniky potrebnej k zabezpečeniu obrany SR. "Zároveň vytvorí základ k vybudovaniu jednotky stredného mechanizovaného práporu určeného do pohotovosti 'Iniciatívy pripravenosti NATO (NRI - NATO Readiness Initiative)', ku ktorému sa SR zaviazala v rámci plnenia záväzkov NATO," doplnil rezort.

Ministerstvo má osloviť identifikovaných výrobcov bojovej obrnenej techniky prostredníctvom ich vlád. Po obdržaní odpovedí majú byť ponuky vyhodnotené a spracované do poradia podľa výhodnosti. Následne má MO SR predložiť vláde návrh medzivládnej dohody s konkrétnym štátom. Súčasťou kontraktu má byť uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel rovnakého dodávateľa v ďalších fázach projektu.

Pri hodnotení ponúk sa má prihliadať na celkovú cenu vozidla i integrovanej logistickej podpory, prevádzkové náklady, percento zapojenia obranného priemyslu SR, termíny dodávok i interoperabilitu s NATO.

V druhej fáze plánuje rezort obstarať celkovo 92 kusov BOV 8x8, v tretej 97, štvrtej 93 a poslednej 142. Každá fáza obstarávania bude predmetom schvaľovania vládou. S projektom obstarávania BOV 8x8 sa začalo ešte v roku 2017, keď vláda schválila návrh na obstaranie do 81 kusov vozidiel. Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok a ďalšom postupe realizácie obstarania sa na rokovanie vlády nedostali.

Technika, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vláda prijala dôležité strategické rozhodnutie, komentoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) schválený začiatok obstarávania pásovej techniky a bojových obrnených vozidiel 8x8. Odhadované náklady predstavujú dve miliardy eur. Predloženie vyhodnotenia ponúk na vládu predpokladá na jar. Očakáva zapojenie veľkého počtu krajín. Deklaroval snahu o čo najväčšiu transparentnosť. Uviedol to počas stredajšieho rokovania vlády.

Bez danej techniky by podľa Naďa nebolo možné naplniť cieľ o využívaní ťažkej mechanizovanej brigády. "Ideme robiť to, čo nám odporúčajú aj naši spojenci na základe prečítania si našich plánov a stavu ozbrojených síl. Ideme do tej techniky, ktorá je prioritná a nevyhnutná," vyhlásil. Poznamenal, že nepozná krajinu, ktorá nemá bojové obrnené vozidlá 8x8. So spôsobom nákupu 8x8 začatým bývalou vládou sa podľa svojich slov nestotožnil.

Prvý reálny zásadný krok

Rozhodnutie vlády ocenil aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko. "Je to skutočne prvý reálny zásadný krok k vybudovaniu nášho záväzku v rámci kolektívnej obrany. Aktuálny stav prevádzkyschopnosti techniky je už nie zo strednodobého, ale krátkodobého hľadiska neudržateľný. Technika, ktorá má viac rokov ako posádky, ktoré ju obsluhujú, na ktorú je ťažko dostať náhradné diely a ktorá nemá na bojisku požadované spôsobilosti a schopnosť interoperability s partnermi, je v podstate mrhanie zdrojov," skonštatoval.