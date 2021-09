Ďalšia medvedica s mladými: Pohybuje sa najmä v TEJTO lokalite! Poľovníci dvíhajú varovný prsť

Zdá sa, že sa medvede v súčasnosti nachádzajú na každom kroku. Vidieť ich v lesoch, pri obľúbených turistických chodníčkoch a trasách, ale aj pri obydliach. Krátko pred víkendom však poslanec Nového Mesta nad Váhom Tomáš Malec priniesol dôležitú informáciu – v okolí Kamennej sa pohybuje medvedica aj spolu s mladými. „Práve bola v Hájnošovej pri muničáku videná medvedica s mláďaťom, pri pohybe Kamennou a okolím počas najbližších dní zvýšte opatrnosť,“ zdieľal Malec na sociálnej sieti výzvu jedného obyvateľa. Následne uviedol, že nejde o žiadnu dezinformáciu, ale fakt – výskyt medvedica potvrdili aj poľovníci. Obyvateľov mesta preto vyzval k opatrnosti a zverejnil odporúčania riaditeľa pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Nového Mesta nad Váhom Vladimíra Knapeca.

Ten je aj členom poľovníckej spoločnosti Preliačina. Podľa slov poľovníka bola medvedica s mladými videná aj v pondelok v okolí salaša na Kamennej, pričom zrejme ide o rovnakú medvedicu, ktorá bola zhruba pred tromi týždňami videná v okolí Čachtíc, Hrušového, Vaďoviec a Krajného. Tam smrteľne zranila psa – nemeckého ovčiaka. Knapec upozornil aj to, že v súčasnosti je protizákonné, a teda aj trestné odstreliť medveďa. Možné to je len za určitých okolností, ktoré sa podľa Knapeca ešte nestali. Zamyslel sa aj nad tým, prečo sa pohybuje práve v okolí Kamennej.

„Podmienky v okolí Kamennej a smerom na Krajné sú ideálne pre ich výskyt, nakoľko je v okolí dostatok jedla či už z lesa alebo z polí (kukurica apod.). Vzhľadom na premnoženosť sú medvede postupne vytláčané na nezabrané teritóriá, pričom ak by išlo o mladých samcov, situácia by bola lepšia, nakoľko sú plachejší,“ vysvetlil Knapec a dodal, že medvedica s mladými predstavuje pre ľudí oveľa väčšie riziko. A to z dôvodu, že samice sú prirodzene agresívnejšie, pretože chránia svoje mláďatá, a to aj keď im práve nehrozí priame nebezpečenstvo a nemajú tak dôvod zaútočiť. Aj z toho dôvodu by sa mali ľudia v okolí Kamennej pohybovať v skupinkách a nie individuálne.

„Bežná vrava (hluk) je ideálny (netreba mať so sebou 200 watt ozvučenie). Zvýšte svoju pozornosť pri prechádzaní v lokalite, nakoľko mláďatá mnohokrát matke odídu z dohľadu, vzdialia sa, pričom mladé začnú "pišťať" na matku (volať ju), začne ich aktívne hľadať a práve počas týchto situácií dochádza k stretu a napadnutiu ľudí s ochranárskou medvedicou,“ dodal Knapec, podľa ktorého, ak sa situácia nezhorší, nebude môcť dôjsť k odstrelu medveďov, čo by znamenalo, že sa zrejme usadia v okolí Kamennej alebo v revíre smerom na Krajné. Tam majú ideálne podmienky. Ďalšou možnosťou je, že sa presunú ďalej, ale podľa poľovníka je zatiaľ táto možnosť nepravdepodobná. „Poľovníci v okolí (spomenuté revíre obcí) sú oboznámení so situáciou, majú nainštalované fotopasce na krmoviskách a situáciu dôkladne monitorujú,“ uzavrel.