Dedko SUPERHRDINA: Páchateľ ho napadol v spánku, schytal HRABĽAMI!

NOVÉ ZÁMKY – Keď si muž vytipoval ako svoju obeť 85-ročného dôchodcu, zrejme nečakal, že nakoniec to bude on, kto bude musieť brať nohy na plecia. Kuriózny prípad so šťastným koncom riešila polícia v Nových Zámkoch.