VIDEO Nebezpečná misia v Afganistane: Strieľalo sa, previezli 24 ľudí, z toho 8 Afgancov, na palube bolo dieťa!

VIDEO Tlačová konferencia, na ktorej minister Naď oznamil podrobnosti:

"Chcem povedať a poďakovať všetkým žložkám, ktoré sa podieľali na bezpečnom prenose občanov z Afganistanoch v posledných dňoch. Slovensko konalo veľmi promptne a bolo zapojené do všetkých prípravných prác," hovorí premiér Heger.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"Verím, že na tieto informácie sa oplatilo počkať. Táto misia bola úspešná a našich ľudí sa podarilo premiestniť na Slovensko," tvrdí ďalej predseda vlády. "Na palube nášho lietadla bolo najmladším pasažierom 10-mesačné dieťažko," doplnil Heger.

Štyria sa už k nám nevošli, pomohli českí kolegovia

Z letiska v Kábul vyštartovalo lietadlo Spartan. "Iné lietadla ako vojenského typu tam nemohli pristať, museli sme vyslať práve tento Spartan," povedal minister obrany Jaroslav Náď. "Nie je to len tak, že prídete po ľudí a odletíte. Museli sme vybavovať povolenia ešte v meste Dušanbe v Tadžikistane," popisoval dianie Naď. "Tí, ktorí sa do nášho lietadla nevošli, zobrali českí kolegovia cez Baku, kde sme dotankovali a potom sme prišli do Bratislavy," povedal Naď s tým, že išlo o štyroch Afgancov, ktorí sa do lietadla už nevošli, no v tomto čase už sú u nás.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Podľa Naďa išlo o nebezpečnú misiu, pričom v okolí letiska aj inde sa dokonca odohrávali prestrelky. "To nebola len taká vychádzka," dodal Naď.

Prišli ôsmi Afganci, ktorých presunuli do Humenného

"Dohromady prišlo na Slovensko 24 pasažierov, z toho 16 občanov Slovenska a ďalší ôsmi sú afganskí občania, ktorí v rokoch počas pôsobenia našich vojakoch spolupracovali s našimi silami," konkretizoval šéf diplomacie Ivan Korčok. Cudzinci by sa mali nachádzať v záchytnom tábore v Humennom a budú podorbení azylovej procedúre, kde ešte budú aj v karanténe.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

VIDEO Korčok hovorí o počtoch prepravených ľudí:

Minister oznámi úspešné pristátie špeciálu v noci

Minister predtým v stredu večer oznámil, že lietadlo opustilo Afganistan po úspešne zvládnutej evakuačnej operácii.

Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď - minister obrany SR, OĽaNO

Zdôraznil vtedy, že bezpečnosť nasadených príslušníkov OS SR, rovnako ako aj evakuovaných ľudí je tým najdôležitejším, o čo počas celej operácie ide. Uviedol, že informovanosť o celom procese je mimoriadne limitovaná a vyzval médiá, "aby sa správali zodpovedne a neohrozili svojím, aj keď dobre mieneným spravodajstvom, bezpečnosť operácie a všetkých zúčastnených ľudí".

Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď - minister obrany SR, OĽaNO

Šéf rezortu obrany avizoval, že dnes v predpoludných hodinách spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom (nominant SaS) poskytnú k téme ďalšie informácie.