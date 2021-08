Vyberú si seniori a deti od nového roka lieky? Kartička poistenca "končí", rezort vnútra má dobrú správu!

BRATISLAVA – Projekt eZdravie už dlhšie funguje a vďaka nemu si ľudia vedia vybrať lieky aj bez papierového receptu. Okrem toho má každý lekár k dispozícii zdravotnú kartu pacienta, a to vďaka elektronickému občianskemu preukazu s čipom. Čo však tí, ktorí tento preukaz nemajú? Ministerstvo vnútra má pre nich dobrú správu.

Tí, čo majú občiansky preukaz s čipom, si už naplno môžu užívať výhody elektronického zdravotníctva. To prinieslo ľuďom viaceré výhody, medzi nimi aj možnosť, aby lekári mali prístup k ich elektronickej zdravotnej dokumentácii. Okrem toho vedia lekári elektronicky vypísať aj výmenný lístok. Na všetko stačí len preukaz poistenca, prípadne občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Ten sa však vydáva iba od 15 rokov, u seniorov nad 65 rokov a u detí do 15 rokov nie je povinný. Avšak, potrebujú ho na vyšetrenia, výber liekov, či výmenný lístok. Avšak, do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého môžu tí, ktorí nemajú elektronický občiansky, používať na na tieto úkony kartu poistenca. Čo však, ak toto obdobie skončí? Ministerstvo vnútra, ktoré občianske preukazy s čipom vydáva, má dobré správy.

Nevyšetrenia sa nemusia obávať

„Osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, v týchto dňoch začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb,“ uvádza ministerstvo vnútra. Čiže, inými slovami, tí, ktorí preukaz ešte nemajú, sa nemusia obávať, že ich lekári nevyšetria. V najbližších dňoch totiž dostanú občiansky preukaz vyrobený im na mieru.

Zdroj: eZdravatnictvo.sk

Podľa slov reozrtu vnútra totiž tento občiansky bude slúžiť ako prostriedok na prístup do zdravotnej karty pacienta, tzv. eZdravie. „Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad. Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa),“ vysvetlili z rezortu.

Akú bude mať platnosť?

Ministerstvo sa však poistilo a myslelo aj natých, ktorí sú na dovolenkách, prípadne v práci. Ak vás totiž „poštár“ nezastihne na mieste trvalého bydliska, v poštovej schránke si následne nájdete tzv. žltý lístok o uložení zásielky na najbližšej pošte. Ak však nestihnete prevzať si občiansky preukaz v odbernej lehote, bude tak možné urobiť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru podľa miesta bydliska.

Zdroj: Ministerstvo vnútra

A koľko takýto preukaz platí? „Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku. Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov,“ vysvetlil rezort.

Zdroj: Getty Images

V prípade seniorov nad 65 rokov je preukaz vydávaný tiež na 15 rokov, avšak, ak sa dôchodca rozhodne, že chce štandardný občiansky s čipom, a nie ten špeciálne vytvorený kvôli eZdraviu, ten odovzdá pri jeho prevzatí. "Ministerstvo vnútra SR odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov," uzavrel rezort vnútra.