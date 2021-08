KORONAVÍRUS Vláda automat prekvapivo schválila jednohlasne: Boli tu zásadné výhrady, čo na to vraví politológ?

Postoj koaličných strán pred schválením

Hnutie OĽANO vždy stálo a bude stáť na strane odborníkov. Uviedlo na otázku, ako reagujú na nový COVID automat. Najsilnejšia koaličná strana tvrdí, že bude podporovať riešenia, ktoré ochránia životy a zdravie ľudí na Slovensku bez ohľadu na to, či im to "prinesie alebo uberie politické body".

Hnutie Sme rodina sa pritom ešte začiatkom júla tiež stavialo proti zvýhodňovaniu zaočkovaných osôb oproti nezaočkovaným. Rovnako boli niektorí poslanci tohto subjektu proti tomu, aby sa v podnikoch a reštauráciách delili ľudia na skupiny zaočkovaných a nezaočkovaných.

SaS súhlasí s veľkou časťou COVID automatu, no vidí v ňom priestor na diskusiu. Pre Povedala to predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Podľa jej slov v strane súhlasia s väčšou slobodou pre očkovaných a testovaných, s regionálnym prihliadaním na zaočkovanosť a s redukciou na päť farieb. "Radi by sme ešte diskutovali o reálnych rozdieloch medzi epidemiologickým rizikom očkovaných a testovaných so 72-hodín starým PCR testom. Chceme sa opýtať, či je možné v zelenom pásme vynechať očkovaným povinnosť nosiť rúška," povedala. SaS tiež zaujíma, či nový COVID automat videl psychológ alebo sociológ, aby upozornili na jeho dosah. Bittó Cigániková dodala, že "taká bola pôvodná dohoda".

Niektoré veci by sme urobili inak, ale toto je predsa len lepšia verzia, uznáva Cigániková

Na to, ako nečakane bol covid automat jednohlasne prijatý sme sa Cigánikovej pýtali aj dodatočne. "Ja mám výhrady stále, ale je lepší (covid automat, pozn. red.), ako ten súčasný, pretože dáva viac slobody. Aj keď neboli niektoré výhrady prijaté aj tak by bola chyba zaňho nehlasovať, lebo umožňuje v podstate tam, kde sú zatvorené prevádzky, púšťať viaceré skupiny ľudí," argumentuje pre Topky Cigániková, ktorá uznáva, že SaS by niektoré veci v ňom definovala inak.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

U Za ľudí mali tiež výhrady

Koaličná strana Za ľudí žiada, aby nový COVID automat reflektoval aj špecifické prípady ľudí, ktorí sa z potvrdených zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Povedala to pred schválením automatu šéfka strany Veronika Remišová.

Niektorí pritom vidia navrhovanú verziu covid automatu ako príliš zložitú hlavne s príchodom nových modelov základ, OTP a plne zaočkovaných, čo sa týka napríklad podujatí či prevádzok. Bližšiu identifikáciu týchto podujatí zrejme upraví až samotná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a aj ich regionálnych štruktúr.

Pripomienky vraj vyriešili na vláde, blíži sa tiež školský rok

Návrhy a pripomienky Za ľudí ohľadom postavenia ľudí, ktorí sa z potvrdených zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať boli vraj vyriešené na vláde s ministrom zdravotníctva. "V strane Za ľudí si uvedomujeme dôležitosť jednotného postupu pri riešení otázok pandémie a tento konštruktívny prístup aj systematicky presadzujeme. Ľuďom nepomôžu rôzne škriepky v rámci koalície, ale presadzovanie spoločných riešení, vďaka ktorým budeme môcť pandémiu zvládnuť bez väčších obmedzení. Za 3 týždne začína nový školský rok a pre stranu Za ľudí je mimoriadne dôležité, aby žiaci a študenti mohli riadne nastúpiť do škôl, pretože každé obmedzenie vyučovacieho procesu spôsobuje deťom nenahraditeľné škody. Nastavenie pravidiel nového Covid automatu by tomu malo pomôcť," myslí si najmenšia koaličná strana.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"V čom je potrebné zabrať je zaočkovanosť seniorov, preto vítame, že ministerstvo zdravotníctva začlenilo do Covid automatu ako jeden z regionálnych parametrov aj zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov. Tu vidíme priestor na zlepšenie proaktívneho prístupu štátu – každý nezaočkovaný senior by mal dostať osobný list aj s konkrétnym dátumom očkovania a mobilné tímy by v spolupráci so samosprávou mali byť v každej jednej obci, s cieľom dostať očkovanie čo najbližšie k ľuďom," pokračujú.

Strana Za ľudí je podľa ich predstaviteľov jedinou vládnou stranou, ktorá konzistentne očkovanie podporuje a všetci čelní predstavitelia strany idú osobným príkladom a sú zaočkovaní. "Nový Covid automat túto stratégiu zohľadňuje, dáva na výber organizátorom a prevádzkovateľom, aby si nastavili vlastné parametre pre svoje prevádzky alebo podujatia – môžu si vybrať či chcú väčšiu kapacitu a prísnejšie pravidlá, alebo menšiu kapacitu a voľnejšie pravidlá. Nový Covid automat kombinuje slobodu a vlastnú osobnú zodpovednosť," pochválili novú verziu remišovci.

Politológ to vidí jasne, chcú opozícii zobrať z rúk jesenný argument o nepripravenosti

Pre výhrady v koalícii a následné prekvapivé jednohlasné schválenie automatu sme oslovili aj politológa Radoslava Štefančíka a pýtali sme sa ho, ako je možné, že vláda našla taký rýchly konsenzus.

- Ako je možné, že včera prešiel automat vraj s minimálnymi zmenami jednohlasne?

Blíži sa tretia vlna pandémie, opäť budú umierať ľudia vo veľkom a keď to celé príde, niektorí kritici búd vláde vyčítať, že sa v lete na tretiu vlnu nepripravila. Novým covid automatom minister zdravotníctva podobným kritikom berie z rukáva argument o nepripravenosti.

Zdroj: archív R.Š.

- Čím podľa vás minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský presvedčil ministrov?

Vyzerá to tak, že ministra Lengvarského vnímajú aj kolegovia z iných strán ako odborníka, ktorý zbytočne nepolitikárči, nesnaží sa balansovať na hrane medzi správnymi rozhodnutiami a voličskou podporou. Ide si svoje, aj keď to môže byť nepopulárne.

- Nepríde vám nový automat viac ako zložitý?

Nie. Dôležité je, že prípadné obmedzenia už nebudú platiť pre celé Slovensko, ale podľa situácie v okresoch. Tento argument zaznieval už počas druhej vlny, je dobré, že v novom covid automate je to napísané čierne na bielom. Mimoriadne dôležité je, že sa konečne berie do úvahy aj miera zaočkovanosti. Vďaka nej sa niektoré okresy nedostanú do čiernej fázy, takže miera obmedzení budú v týchto okresoch nižšia. Tento trend pozitívnej diskriminácie zaočkovaných vidíme aj v krajinách západnej Európy, je dobré, že sme naň nabehli aj my. Je to síce nepopulárne, ale správne.