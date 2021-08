Policajti zažili šok! Martina z Piešťan deň pred 50-tkou fúkla do alkohol testeru a je z toho nový rekord

Zdroj: FB / Polícia SR - Trnavský kraj

PIEŠŤANY - Vyzerala to byť celkom normálna služba piešťanských policajtov, avšak to ešte nevedeli, čo sa k ním rúti. A to doslova. V čase obeda totiž zastavili ženu, ktorá mala krátko pred životným jubileom. Šok však prišiel po tom, ako jej dali "fúkať". V dychu jej totiž odmerali neuveriteľných takmer 6 promile!