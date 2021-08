Napätie v súdnej sieni! Tóth sa rozohnil pri Kočnerovi: Ak má problém s pamäťou, nech berie vitamíny

Na pojednávanie v kauze tzv. motákov prišiel vypovedať aj Peter Tóth

Aktualizované o 11:20

Výpoveď Petra Tótha sa skončila. Podľa Mariana Kočnera, Tóth klame v mnohých veciach. "Pán svedok nikdy nemohol potvrdiť existenciu zmeniek v roku 2000, pretože ich nikdy nevidel. Som dosť inteligentný na to, aby som vedel, ako funguje SIS a vedel som o tom, že Tóht bol jej príslušníkom od roku 1998. Vedel som aj to, že bol nasadený do kauzy Gamatex. Neviem si predstaviť situáciu, že by svedok ako príslušník SIS mal informáciu o zmenkách a neoznámil by ju," hovorí Kočner.

Aktualizované o 11:03

"Nedám sa tu skúšať ako školáčik nejakým kriminálnikom," povedal Tóth na svojho kedysi blízkeho kamaráta. Tóth už ďalej nechce odpovedať na Kočnerove otázky, médiá nazýva Kočnerovým cirkusom. "Toto je len ďalšia tlačovka, ktorá sa nekoná v Crown Plaza, ale v Justičnom paláci," hovorí Tóth.

Aktualizované o 10:51

Kočner sa pýta, či boli motáky adresované aj niekomu inému, ako jemu samotnému. Tóth už predtým povedal, že jeden moták bol adresovaný Kočnerovej dcére Andrei. "Ak má pán obžalovaný problém s pamäťou, treba to riešiť nejakými vitamínmi," povedal Tóth, na čo ho sudca upozornil, aby ho neovládali emócie.

Aktualizované o 10:47

Kočner sa pýta, či mu Tóth posielal listy do väzby poštou, aj prostredníctvom iných osôb. "Čo sa stalo s tým počítačom, na ktorom ste písali motáky?" Tóth odpovedá, že predpokladá, že skončil v nejakých zberných surovinách. "Ja odpad ekologicky likvidujem," odpovedá Tóth.

"To, že som ekologicky odovzdal do zberných surovín počítač, nemalo nič spoločné s pánom Zurianom, ani so žiadnymi konšpiráciami," zvyšuje hlas Tóth.

Aktualizované o 10:42

Po Mandzákovi Tóthovi kladie otázky aj obžalovaný Kočner. Tóth ani naňho nepozerá. "Vedeli ste v roku 2000 o tom, že máme dostať v prípade predaja Markízy Američanom, doplatok?" pýta sa Kočner. Tóth hovorí, že obžalovaný jeho slová prekrútil.

Aktualizované o 10:34

Tóth nakoniec na nejaké otázky Kočnerovho obhajcu Michala Mandzáka odpovedá. Počas odpovede však ani raz nepozrel na obhajcu či na svojho bývalého kamaráta Mariana Kočnera. Počas odpovedí je otočený tvárou k senátu alebo sa pozerá do stropu.

Aktualizované o 10:20

Otázky Tóthovi kladie obhajca Kočnera Michal Mandzák. "Pán predseda, ja na otázky obhajoby odpovedať nebude. Vážim si svoju dôstojnosť a obhajoba chce zo mňa urobiť blázna," povedal Tóth. Predseda senátu ho upozornil, že môže dostať poriadkovú pokutu.

"Ja si svoju dôstojnosť vážim, dotýka sa to mojej ľudskej dôstojnosti aj mojej rodiny, nechcem, aby to moja rodina čítala. Nebudem odpovedať kočnerovcom, ktorí chcú zo mňa spraviť blázna, len aby to bolo v médiách," opakuje Tóth.

Aktualizované o 10:18

Tóth hovorí o tom, že keď bol Marian Kočner vo väzbe, boli dni, keď mu telefonoval niekoľkokrát denne. "Ani so svojou manželkou či deťmi som nebol v tak intenzívnom spojení," vypovedal Tóth.

Aktualizované o 10:03

Kočner mal prostredníctvom motákov úkolovať Tótha, aby sa skontaktoval s rôznymi ľuďmi. Medzi nimi bol napríklad aj Norbert Bödör.

Aktualizované o 09:52

Peter Tóth odpovedá na otázky prokurátora. Na otázky obhajoby a Mariana Kočnera odpovedať odmietol.

Aktualizované o 09:37

Peter Tóth veľmi obšírne hovorí o svojom vzťahu s Marianom Kočnerom od roku 1995, kedy bol Tóth reportérom denníka SME. V súvislosti s motákmi spomína, že mu ich Kočner posielal cez advokáta Šábika, ale mal sa skontaktovať napríklad aj advokátom Marekom Parom.

Aktualizované o 09:04

Tóth vypovedá o tom, ako sa spoznal s Kočner. Tvrdí, že kedysi boli kamaráti, no dnes ho nepovažuje za priateľa, ale ani za nepriateľa.

Aktualizované o 08:50

Na Okresnom súde Bratislava I je prítomný aj Peter Tóth, bývalý príslušník SIS a exkamarát Mariana Kočner. Tóth si prišiel na súd spraviť reklamu - oblečený je v tričku Zakázaná kniha 666 a pred pojednávaním sa tváril, že ju číta.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Tóth bude vypovedať ako prvý, po ňom bude vypovedať Jozef Dučák.

Aktualizované o 08:40

Zaćalo sa pojednávanie s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z toho, že prostredníctvom advokáta Šábika posielal z väzby tzv. motáky.

Mariana Kočnera priviezli na Okresný súd Bratislava I

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Okresný súd Bratislava I vtedy rozhodol, že sa bude obžaloba posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu. Na augustovom pojednávaní by mali postupne vypovedať bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, advokát Andrej Šabík, obhajca Marek Para, znalci a iní. Obhajoba ešte zváži, či bude trvať na svedkoch ako nitriansky podnikateľ Norbert Bödör či expremiér Robert Fico.

Marian Kočner mal posielať z väzby motáky cez Tótha. Exsiskár to uviedol vlani na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Motáky odovzdal orgánom činným v trestnom konaní na jeseň 2018. Cez takúto korešpondenciu sa mal snažiť Kočner ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze televíznych zmeniek TV Markíza.

Odsúdený na 19 rokov

Marian Kočner je od začiatku tohto roka právoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody za falšovanie zmeniek TV Markíza spolu s exriaditeľom televízie Pavlom Ruskom. V kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ho ŠTS v Pezinku spoločne s Alenou Zsuzsovou pôvodne oslobodil v septembri 2020 spod obžaloby.

Verdikt nebol právoplatný, vo veci rozhodoval 15. júna Najvyšší súd SR. Ten rozhodol, že vecou sa bude opätovne zaoberať ŠTS v Pezinku. Koncom júna ho ako ďalšiu osobu obvinili v prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.