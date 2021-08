NOČNÝ ŽÚR Šeligu a Žitňanskej: Čo bude s podnikom, ktorý porušil pravidlá? Hygienici konajú pomaly

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Začiatkom mája, keď na Slovensku platil prísny lockdown, sa Juraj Šeliga, Jana Žitňaská a Juraj Droba vybrali do bratislavského klubu Pod lampou, ktorý patrí šéfredaktorovi časopisu .týždeň. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by pri tom neporušili hneď niekoľko vlastných nariadení.