Prekvapujúci PRIESKUM! Čísla ukázali, na čom sme: Tých, ktorí odmietajú očkovanie, je stále viac

Vyplýva to z prieskumu v rámci projektu Ako sa máte, Slovensko?. Ten dlhodobo sleduje postoje obyvateľov od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020.

Ich dáta ukázali, že už zaočkovaných alebo ochotných dať sa zaočkovať je "iba" 51,7 percenta opýtaných. Až 41 percent pritom už vakcínu dostalo. Zvyšných 10,7 percent na ňu čaká. Oproti máju ide iba o minimálny nárast predstavujúci tri percentá.

Zdroj: Getty Images

Iná je však situácia na opačnej strane, kde stúpol počet tých, ktorí očkovanie odmietajú. Z májových 30,9 percenta poskočilo toto číslo na súčasných 36 percent, čo je najviac od decembra 2020.

Viac zaočkovaných je medzi obyvateľmi miest, Bratislavského kraja a vysokoškolsky vzdelanými. Viac sa dávajú očkovať tiež ľudia, ktorí majú väčšiu dôveru k inštitúciám ako vláda, zdravotníctvo či veda a tí, ktorí vo svojom okolí majú ľudí, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia.

Zmenili by názor

Prieskum ukázal, že spomedzi tých, ktorí očkovanie odmietajú, by svoj názor zmenilo až 29,8 percent vtedy, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a získajú riadnu registráciu v liekovej agentúre. 14,3 percenta by zmenilo svoj postoj, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 2,5 percenta vtedy, ak by sa nám opäť začali plniť nemocnice a zomierať ľudia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

Povinné očkovanie nechceme

Napriek nízkej miere zaočkovanosti je však väčšina za to, aby ľudia o tom, či si vakcínu vpichnúť dajú, alebo nie, mohli rozhodnúť sami. Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je iba 31,2 percent opýtaných. Naopak, až 61,9 percenta respondentov v prieskume povinné očkovanie odmieta.

Väčšina opýtaných mala odmietavý postoj aj v otázke povinného očkovania pre vybrané skupiny obyvateľov, ako sú ľudia nad 65 rokov, zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb, policajti či učitelia. Nie mu povedalo 50,5 percenta respondentov. Za je iba 42,3 percent. Výrazne viac sú takémuto povinnému očkovaniu naklonený v radoch už zaočkovaných. Schvaľujú ho takmer dve tretiny z nich, presne 65,8 percenta.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Výhody pre očkovaných

Kladne na otázku, či by pre zaočkovaných mali platiť miernejšie epidemiologické opatrenia, ako pre nezaočkovaných, odpovedalo 39,7 percenta respondentov. Oproti máju, kedy sa takto vyslovilo 46,3 percenta opýtaných, ide o pokles.

Naopak, s miernejším epidemiologickým opatreniami pre zaočkovaných nesúhlasí 46,6 percenta respondentov. Toto číslo oproti máju, kedy sa takto vyjadrilo 35,4 percent ľudí, výrazne narástlo. Medzi tými, ktorí sa už zaočkovať dali, je však za miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných až 72 percent.

Projekt "Ako sa máte, Slovensko?" dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.