Slovenka sa dala zaočkovať v 8. mesiaci: Myslela som si, že tehotenstvo znamená "ban"! Potom nastal zlom

BRATISLAVA - Téma očkovania proti koronavírusu je centre pozornosti už niekoľko mesiacov. Je to zatiaľ jediná účinná zbraň proti ochoreniu, no napriek tomu existuje množstvo pochybovačov, ktorí sa jednoducho odmietajú očkovať, aj keď na to nemajú lekársky dôvod. Existujú totiž skupiny, ktoré sa očkovať nemôžu a skupiny, ktoré by mali očkovanie zvážiť po porade s lekárom. Jednou z nich sú aj tehotné ženy. Slovenka Veronika, ktorá momentálne žije v Nemecku, nám porozprávala svoj príbeh a dôvod, prečo rozhodnutie zmenila a dala sa zaočkovať v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Práve skupiny ľudí, ktoré sa očkovať nemôžu alebo rizikové skupiny, u ktorých musí rozhodnúť lekár, sú odkázaní na nás ostatných. Na tých, ktorým v očkovaní nič nebráni. Práve my môžeme prispieť aj k ich ochrane. Na Slovensku je však druhou dávkou zaočkovaných len 40 percent a od vytvorenia kolektívnej imunity sme ďaleko. Tretia vlna klope na dvere a je takmer isté, že sa nám do jej vypuknutia zrejme nepodarí dosiahnuť ani pôvodný cieľ 60 percent.

Pôvodný plán bol s očkovaním počkať

Jednou z často diskutovaných skupín, u ktorých sa už od začiatku zvažovalo či očkovať, alebo nie, sú tehotné ženy. Slovenka Veronika nám porozprávala svoju cestu k tomu, prečo sa nakoniec rozhodla, že sa dá očkovať ešte počas tehotenstva. Veronika momentálne žije so synom a manželom dočasne v Nemecku. Predtým, ako odišla na materskú, pracovala ako učiteľka. Už čoskoro sa ich rodinka rozrastie.

"Kvôli manželovej práci sme sa v máji presťahovali na určitý čas do nemeckého Wolfsburgu, predtým sme žili asi šesť rokov v Mladej Boleslavi," povedala nám Veronika. Momentálne je v ôsmom mesiaci tehotenstva a po dôkladnom zvažovaní sa rozhodla, že sa nakoniec zaočkuje ešte v tehotenstve, aj keď pôvodne mala iné plány.

Myslela som si, že tehotenstvo znamená "ban"

Pôvodný plán bol jasný. Veronika sa chcela dať začokovať až po šestonedelí. "Myslela som si, že tehotenstvo automaticky znamená „ban“ na akékoľvek očkovanie. Spočiatku ma v tom zrejme utvrdila moja obvodná doktorka, resp. sestrička. Pri preventívnej prehliadke ešte v prvom trimestri mi povedala, že som minulý rok „prešvihla“ termín na preočkovanie proti tetanu, a že to teda necháme až po šestonedelí," uviedla pre Topky Veronika.

To bolo zhruba v marci, kedy sa očkovanie nielen v Česku, ale aj na Slovensku pomaly rozbiehalo od ľudí pracujúcich v kritických infraštruktúrach cez seniorov až po učiteľov a postupne aj ďalších. "Ani mi nenapadlo pýtať sa jej, ako je to s očkovaním tehotných proti covidu. Bola som voči tomu jednoducho skeptická," zdôverila sa Slovenka.

Chrobáka do hlavy mi dala sestra

Prvého chrobáka do hlavy dala Veronike jej sestra. "Vravela, že v zahraničí sa očkujú už aj tehotné a poslala mi k tomu aj jeden odkaz," povedala. Bol to odkaz na štúdiu zverejnenú koncom marca v časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology, o ktorej písala CNN. Štúdia potvrdila, že vakcíny sú účinné aj u tehotných a dojčiacich žien. U skúmaných žien dokonca zistila, že môžu prenášať ochranné protilátky aj na novorodencov.

Vedci z nemocnice Massachusetts General Hospital (Brigham and Women's Hospital) a z inštitútu Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard skúmali 131 žien, ktoré dostali buď vakcínu Pfizer/BioNTech alebo Moderna. Medzi účastníčkami bolo 84 tehotných, 31 dojčiacich a 16 žien, ktoré neboli tehotné. Vzorky sa odobrali medzi 17. decembrom 2020 a 2. marcom 2021. Podobné odporúčania vyplývajú aj zo štúdie zverejnenej v The New England Journal of Medicine - očkovanie je účinné a bezpečné aj pre tehotné a dojčiace ženy.

Nastal zlom

"Stále som však bola presvedčená o tom, že počkám. Potom prišlo sťahovanie do Nemecka, rôzne vybavovačky, zháňanie lekárov, vrátane gynekológa. A tu nastal zlom," opisuje Slovenka. Zhruba po tretej kontrole u novej gynekologičky povedala lekárka Veronike o možnosti očkovať sa proti čiernemu kašľu, tetanu a záškrtu pre tehotné ženy v treťom trimestri. "Dosť ma to prekvapilo, lebo v Česku som sa s tým pri prvom tehotenstve nestretla. Vravela, že tehotným to Nemecká komisia (STIKO, Nemecká stále očkovacia komisia, pozn. red.) vyslovene odporúča, aby proti týmto chorobám mali protilátky už novorodenci (1. očkovanie majú potom cca v 3. mesiaci života)," povedala.

Veronika dostala informačný list, na konci ktorého boli dve možnosti - či s očkovaním súhlasí, alebo nie. "Rozhodnúť som sa mala do najbližšej kontroly. Nasledujúce dni som si o tom zisťovala viac a nenašla som dôvod, pre ktorý by som očkovanie odmietla. Zároveň som zistila, že WHO odporúča tehotným aj očkovanie proti chrípke, hlavne, ak väčšina tehotenstva prebieha v rizikových mesiacoch roka. A tak mi napadlo, že keď je možné toto, že sa najbližšie opýtam aj na očkovanie tehotných proti covidu." Veronika sa preto spýtala svojej gynekologičky v Nemecku a tá jej povedala, že to možné je, aj keď to v Nemecku nie je rozbehnuté tak ako napríklad v Spojených štátoch, Kanade či v Izraeli.

Po niekoľkých dňoch hľadania a študovania informácií a skúseností iných žien sa rozhodla

"Že STIKO to tehotným zatiaľ neodporúča celoplošne, ale skôr tým, ktoré majú rizikové povolanie (v zdravotníctve, školstve atď.), prípadne majú zdravotné komplikácie typu astma, tehotenská cukrovka. Tie by totiž mohli priebeh koronavírusu u tehotných značne skomplikovať," uviedla Veronika s tým, že doktorka jej vzhľadom k jej nábehu na tehotenskú cukrovku, nehovoriac o šíriacom sa delta variante, očkovanie odporučila.

Po niekoľkých dňoch hľadania a študovania informácií, čítania skúseností iných tehotných žien, okrem iného aj na facebookovej stránke v súkromnej skupine Očkovanie Covid-19 - tehotné, dojčiace a snažiace sa otehotnieť, a zvažovania možných rizík a benefitov sa Veronika nakoniec rozhodla dať sa zaočkovať. "Bez očkovania hrozí reálne horší priebeh koronavírusu, ťažké následky pre mňa i dieťa a očkovaním chránim seba i bábätko," uviedla na margo benefitov, ktoré prevýšili.

Zaočkovať som sa dala v ôsmom mesiaci

Očkovať sa dala ešte v ôsmom mesiaci v polovici júla tohto roka. "Vakcínu mi podala moja ošetrujúca gynekologička. Čo sa týka administratívneho postupu, podpisovala, resp. vypĺňala som informačný list, anamnézu a súhlas." Veronike podali vakcínu Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. V čase, keď sme sa rozprávali, bola Veronika štvrtý deň po prvej dávke. "Okrem jednodňovej bolesti v ramene sa neobjavilo nič iné. Ale na to ma upozornila aj doktorka, že vedľajšie účinky sa pri tejto vakcíne môžu viac prejaviť po 2. dávke," povedala s tým, že neskôr bola aj mierne unavená, čo je však bežné aj v tehotenstve.

Na začiatku, keď nemala takmer žiadne informácie, mala Veronika obavy. "Človek má asi inštinktívne strach z neznámeho. Obdivujem a ďakujem všetkým ženám, ktoré sa na to dali v čase, keď tých dostupných informácií bolo naozaj málo," povedala Veronika. Priznala, že momentálne sa bála najmä možnej nákazy koronavírusom na konci tehotenstva alebo počas pobytu v pôrodnici. "Mala som strach z ťažkého priebehu covidu."

Konšpirácie? Pomôže len pokojná a rozumná debata

Veronika sa stretla s rôznymi konšpiračnými teóriami, ktoré kolujú po sociálnych sieťach i v niektorých médiách. Hovoria o tom, že očkovanie stojí za potratmi, prípadne, že bábätko sa narodí postihnuté alebo bude mať iné následky. "Áno, na sociálnych sieťach občas niečo také zaregistrujem, ale je mi to dosť cudzie. Asi každý máme vo svojom okruhu rodiny priateľov, známych alebo niekoho, kto k týmto veciam inklinuje... Tu nepomôže asi nič iné, len rozumná, pokojná a slušná argumentácia," uviedla na margo takýchto teórií.

Teraz už očkovanie odporúčam

Teraz by už očkovanie odporučila aj ostatným tehotným ženám. "Odporučila by som urobiť toto rozhodnutie hlavne po naštudovaní si potrebných údajov a prečítaní si skúseností iných. Tu sa nemožno spoliehať len na pocity či názory (nás alebo iných ľudí)," dodala. Ako je to teda s očkovaním tehotných na Slovensku? Mnohí politici odporučili aj tehotným ženám, aby sa dali očkovať. Oficiálne odporúčanie na očkovanie sa v tehotestve však nie je, môžete tak spraviť po konzultácii s lekárom. Lekári a gynekológovia však očkovanie proti COVIDU odporúčajú, a to v 2. a 3. trimestri.

Ako je to na Slovensku?

Na Slovensku sa momentálne očkuje troma registrovanými vakcínami - Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, Spikevax od spoločnosti Moderna a Janssen od spoločnosti Jonhson & Johnson. Očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca bolo na Slovensku pozastavené a v súčasnosti sa podávajú už len druhé dávky. Na očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V sa dalo registrovať do konca júna. V prípade všetkých registrovaných vakcín sa v príbalovom letáku nachádza rovnaká informácia. "Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú túto vakcínu."

Odporúčanie má dať lekár

Prednostné očkovanie tehotných žien oznámila začiatkom mája ako prvé európske mesto Viedeň. Neskôr sa k nej pridala aj Bratislava. Rezort zdravotníctva pre Topky uviedol, že očkovanie voči COVIDU tehotným dámam nie je zakázané. "No je povolené len na základe odporúčania lekára. Dojčiace dámy sa očkovať proti COVID-19 môžu," uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová. Akou vakcínou sa majú zaočkovať, o tom má takisto rozhodnúť ošetrujúci lekár.

Rovnaké odporúčanie má aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. "Vakcíny proti COVID-19 nie sú u tehotných žien kontraindikované, to znamená, že vakcína môže byť podaná aj tehotným ženám. Pred očkovaním odporúčame sa individuálne poradiť s ošetrujúcim lekárom," uviedla pre Topky hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

Odborníčka odporúča očkovať sa po 12. týždni

Podľa členky výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) Alexandry Krištúfkovej sa očkovanie proti COVIDU v tehotenstve odporúča po ukončenom 12. gestačnom týždni. Krištúfková sa problematike pandémie a tehotnosti venuje od začiatku jej vzniku. Spolupracovala aj pri tvorbe algoritmov gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v čase pandémie.

Odborníčka vysvetlila, že očkovanie, keďže ide o neživú vakcínu, sa považuje za bezpečné v tehotnosti a šestonedelí. "Všetky aktuálne na Slovensku používané vakcíny sú neživé, preto nepatria medzi kontraindikované vakcíny v tehotnosti. Žiadna z vakcín nie je preferovaná, mal by sa rešpektovať vek tehotnej ženy a vekové obmedzenie konkrétnej vakcíny," zdôraznila.

Doplnila, že ani experimenty na zvieratách neukázali žiadne signály vo vzťahu k prognóze tehotenstva, poškodeniu plodu alebo negatívnemu vplyvu na plodnosť. Takéto dáta sú podľa odborníčky dostupné pre vakcíny spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. "Na základe aktuálne dostupných publikácií a odporúčaní veľkých medzinárodných gynekologicko-pôrodníckych spoločností odporúčame očkovanie tehotných a dojčiacich žien proti ochoreniu COVID-19," informovala Krištúfková za SGPS. Aké riziká hrozia tehotným ženám?Krištúfková uviedla, že očkovanie u tehotných je podobne účinné a rovnako bezpečné ako u populácie netehotných žien. "V prípade inaktivovaných, teda neživých vakcín, neexistujú dôkazy negatívneho vplyvu na plod," dodala.