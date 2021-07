Krajniak a Heger o pracovnom trhu: Napriek pandémii KORONAVÍRUSU sa zotavuje! Prvá pomoc zabrala

BRATISLAVA - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) krátko pred rokovaním vlády oznámili verejnosti pozitívne správy o pracovnom trhu. Jeho krivky totiž podľa nich vyzerajú napriek zásahu pandémie pozitívne a trh sa vraj zotavuje. Krajniak za toto prikladá zásluhy hlavne prvej pomoci a prvej pomoci plus.

VIDEO Tlačový brífing premiéra Eduarda Hegera a ministra Milana Krajniaka:

Tlačová konferencia sa pred rokovaním vlády týkala dobrého vývoja na trhu práce Slovenska. „Ako vidíme, dosahujeme najlepší výsledok v tomto roku – 7,76 % evidovanej nezamestnanosti. Máme za sebou náročný pandemický rok a s pandémiou sme ešte neskončili,“ začal premiér Heger.

Išlo o bezprecedentnú sumu, tvrdí Heger

„Chcel by som oceniť podnikateľov a zamestnávateľov, ktorí boli ochotní udržať pracovné miesta za asistencie vlády a týmto chcem poďakovať aj ministrovi práce, ktorý rozhodoval naozaj promptne,“ pokračuje predseda vlády. „Pomoc bola vo výške takmer dvoch miliárd na to, aby sme ochránili pracovné miesta. Táto suma je bezprecedentná. Ďakujeme podnikateľom a ďalším, ktorí po tejto pomoci siahli, aby ochránili pracovné miesta,“ poďakoval Heger.

Na tretiu vlnu je štát podľa premiéra pripravený. „Pandémia sa šíri medzi ľuďmi a nie vo vláde. Najúčinnejšia a najefektívnejšia obrana je očkovanie,“ zopakoval šéf kabinetu.

Krajniak mu poďakovanie vrátil

Krajniak reakciou na premiéra ďakoval aj vláde ako takej. „Nášmu rezortu, ktorý je dlhodobo najúspešnejším rezortom v doručovaní pomoci, by sa to nemohlo dariť bez toho, aby vláda nevyčlenila prostriedky na túto pomoc. Nech už bola situácia akákoľvek, pán premiér a členovia vlády vždy brali pomoc pre pracovné miesta ako prioritu,“ hovorí s vďačnosťou Hegerovi aj vláde Krajniak.

„Išlo o sumu dokopy 2,5 miliardy aj vrátane podpory zo strany nášho rezortu,“ spresnil sumu Krajniak. „Napriek pandémii, ktorá tu bola, bolo nahlásených len 4200 miest hromadného prepúšťania, z toho sa nám podarilo dve tretiny odvrátiť,“ chváli výkon ministerstva Krajniak.

Počet dostupných pracovných miest navyše podľa Krajniaka rastie. Ten tvrdí aj to, že navyše rastie aj počet živnostníkov či dohodárov. „Ak by som to chcel zhrnúť, tak poviem, že tá pomoc, ktorú sme rozdistribuovali ľuďom, prináša svoje ovocie,“ uzavrel.