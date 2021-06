Novým generálnym tajomníkom služobného úradu Ministerstva spravodlivosti bude Roman Krpelan

Krpelan bol do mája generálnym manažérom strany Za ľudí. Pôsobil tiež na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V rokoch 2014 až 2019 bol poradcom a hovorcom prezidenta SR. V minulosti pracoval aj ako novinár. Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Rozvojová pomoc SR v roku 2020 dosiahla výšku viac ako 124 miliónov eur

Slovenská republika poskytla v roku 2020 oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) v objeme 124.493.587,34 eura a jej podiel na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,14 percenta. Vyplýva to zo Správy o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v správe spresnilo, že 33,4 milióna eur z celkovej sumy išlo na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu, na multilaterálnu rozvojovú pomoc prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií to bol príspevok vo výške 91,1 milióna eur.

V porovnaní s rokom 2019 vzrástla celková ODA SR v absolútnom vyjadrení o 21 miliónov eur, podiel ODA na HND sa medziročne zvýšil z 0,11 na 0,14 percenta. "Napriek nárastu SR naďalej zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ, a to do roku 2030 dosiahnuť podiel ODA SR/HND na úrovni 0,33 percenta," upozornil rezort diplomacie. Vysvetlil, že hlavným dôvodom je dlhodobá absencia systémového zvyšovania ODA SR. V prípade príspevku na bilaterálnu spoluprácu sa hlavný objem prostriedkov týka rozvojovej pomoci európskym krajinám, celkovo výška predstavuje sumu 21,7 milióna eur. "Výrazne sa na nej podpisuje odpustenie dlhu Srbskej republike vo výške 16 miliónov eur," informovalo MZVEZ. Pomoc bola nasmerovaná aj do ďalších krajín západného Balkánu (vyše dvoch miliónov eur), Turecka (1,63 milióna eur - príspevok do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku), na Ukrajinu (1,02 milióna eur) a do Moldavska (0,81 milióna eur).

V Afrike smerovala najvyššia podpora tradične do Kene (0,96 milióna eur), za ktorou nasledovalo Somálsko (0,62 milióna eur – príspevok MF SR do iniciatívy na odpustenie dlhov a vyriešenie nedoplatkov Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu). Ázijskými krajinami s najvyššou podporou SlovakAid v roku 2020 boli Gruzínsko (0,63 milióna eur), Irak (0,42 milióna eur) a Afganistan (0,37 milióna eur). Výška ODA SR poskytnutej najmenej rozvinutým krajinám dosiahla v roku 2020 úroveň 1,84 milióna eur.

Vláda sa oboznámila s úlohami vyplývajúcimi z plánu pre problémy s alkoholom

Vláda sa na svojom stredajšom zasadnutí oboznámila s plnením úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 až 2020. Informatívny materiál predložilo na rokovanie Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Z výsledkov prieskumov, ktoré sa na Slovensku uskutočnili, vyplýva postupný pokles užívania alkoholu v niektorých ukazovateľoch. "Pozitívny vývoj sa premietol aj do dát vo vzťahu k užívaniu alkoholu u detí a mládeže. Podľa štúdie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sa od roku 2014 znížil podiel 15-ročných školákov, ktorí uviedli, že mali skúsenosť s alkoholom," uvádza sa v schválenom materiáli.

Prieskumy TAD 2 (tabak-alkohol-drogy) poukazujú na to, že od roku 2014 je tiež zriedkavejšie pitie spôsobom, keď sa respondent opil a nevedel, čo robí. Na základe prieskumov u respondentov starších ako 14 rokov podľa materiálu možno zhodnotiť, že od roku 2013 sa zvýšil podiel tých, ktorí uviedli, že nekonzumujú pivo alebo víno alebo tieto alkoholické nápoje konzumujú zriedkavo. Na plnení jednotlivých úloh sa podieľali okrem MZ SR aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR či Ministerstvo obrany SR.