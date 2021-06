Totálny VÝSMECH! To, čo vláda nedokázala mesiace, Miro spravil vo voľnom čase: Vitajte v 21. storočí

archívne video

Slovensko sa podľa epidemiologického tímu pripravuje na tretiu vlnu koronavírusu, ktorú očakávajú v súvislosti s delta variantom. Ten je omnoho infekčnejší. Dôležité je preto, aby bola zaočkovaná dostatočná časť populácie na Slovensku pre dosiahnutie kolektívnej imunity. Vláda sa pripravuje na prísnejšie kontroly na hraniciach. Práve pri ich prejazde by vám cestu na Slovensko mal uľahčiť očkovací certifikát. Ten je však v tlačenej forme, aj keď niektoré poisťovne ho už pridávajú do mobilných aplikácií. Už dávno sme však mohli mať kartu, ktorá by certifikáty v papierovej forme nahradila dostatočne.

"V tíme Dáta bez pátosu je aj Miroslav Plocháň. Hlásil sa aj do služieb štátu, poslal/i sme životopis, ale Mirko nie je v Bratislave a práca na diaľku? V 21. storočí? A dochádzku budeme ako kontrolovať, že, či? Nuž Miro sa doma nehrá, nespí, ale dumá a vymýšľa. Napríklad tie papierové certifikáty hodil na kartu, na mobil. Je to DIGITÁLNE. Je to ELEKTRONIZÁCIA reálne v bežnom živote. Je to aplikácia užitočná už dnes pre asi 2 milióny ľudí. Je to cool," informovali na sociálnej sieti analytici z platformy Dáta bez pátosu.

Karta má veľkosť ako bankomatová a funguje po priložení k akémukoľvek smartfónu alebo k čítačke QR kódov. Má ochranu proti kopírovaniu a každý exemplár je unikátny a neexistujú dva rovnaké.

"Náš Miro vie digitalizovať Očkovací certifikát vo voľnom čase a Epiteam nevie po desiatkách hodín zmeniť COVID Automat, ktorý je vymyslený na Mikuláša. Je to symptomatické. Odvtedy vedci vymysleli vakcíny a svet sa pohol v gréckej abecede od alfy k delte. My prešľapujeme a náš vedúci v EPITEAMe (pán Martin Pavelka) straší o veterných smrštiach, ktoré sa preženú regiónmi Slovenska a rozmetajú ich. Užite si leto a začnite dnes, lebo ak sa COVID Automat nezmení, tak bude krátke," dodali analytici.