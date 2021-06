Pozorne čítajte príbalové letáky! Slnko v kombinácii s liekmi môže spôsobiť kožné problémy

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Slnko v kombinácii s liekmi môže spôsobiť kožné problémy. Pri užívaní niektorých liekov je pokožka citlivejšia na slnečné svetlo a ultrafialové svetlo, a to aj vrátane solárií. To môže viesť k nežiaducim účinkom, ako sú vyrážky, začervenanie, opuchy či dokonca popáleniny. Na sociálnej sieti na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).