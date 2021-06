Testovanie detí v táboroch? Nezmysel, tvrdia analytici: Hrozbou sú dospelí a odmietanie očkovania

BRATISLAVA - Pandemická situácia sa stále zlepšuje a na Slovensku sa už do čakárne na vakcínu od spoločnosti Pfizer/Biontech môžu prihlásiť deti od 12 rokov. Je však potrebné ich očkovať?

Analytici z platformy Dáta bez pátosu tvrdia, že detí a mladých do 15 rokov (ktorí predstavujú 20% populácie (viac ako 1 milión), ktorí nie sú očkovaní bolo presne 2. "Do nemocníc je prijatých 199 pacientov nad 15 rokov a potom prijmú 1 dieťa. Potom zas 6 dní len starší a na 7. deň príde 199. pacient od príjmu posledného dieťaťa a zrazu aj dieťa," píšu na sociálnej sieti.

Podľa nich je preto dôležité očkovať dospelých ľudí, ktorí sú viac ohrození. "Vyzerá to tak, že nie deti ohrozujú dospelých, ale opačne," tvrdia analytici. "Ak budú spolu hovoriť o šírení COVIDu medzi deťmi, tak je potrebné zvážiť aj to, či deti a mládež mieria aj do nemocnice. Nemieria. Problém sú 60-tnici a 50-tnicia a 40-tnici. O nezaočkovaných (iba 50%) 80-tnikoch ani nehovoríme," dodali.

Bratislava má minimum pacientov

Zaujímavosťou je, že hlavné mesto Slovenska má najmenej pacientov v nemocniciach. "Bratislavský kraj má 12% (677 tisic) obyvateľov Slovenska, vysokú mobilitu, hranice s troma krajinami a bohatý spoločenský, športový a umelecký život. V celom Bratislavskom kraji, v 4 nemocniciach priamo v Bratislave, plus v Senci a v Malackách je dnes hospitalizovaných 8 pacientov s potvrdeným COVIDOM. Bolo ich aj 500 - začiatkom marca," hovoria analytici s tým, že v oblasti, ktorá je veľká ako tretina Bratislavy, je trikrát viac pacientov. Ide o oblasť, ktorá je najmenej zaočkovaná na Slovensku.

"Bratislava má takmer 50%, sever Slovenska ani nie 25% v I. dávkach. V II. dávkach je to ešte horšie. Trendy sú dobré v oboch oblastiach, ale Orava a Kysuce budú tam, kde je dnes Bratislava asi na konci leta. Bratislava bude vtedy na 80% s I. dávkou a na 70% s II. dávkou a bude jedným z najzaočkovanejších regiónov v Európe," dodali Dáta bez pátosu s tým, že za nezmyselné považujú aj testovanie detí v táboroch.