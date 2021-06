Obavy analytikov sa naplnili: Ceny potravín a jedla v reštauráciách vyleteli nahor, dôvodov je niekoľko

BRATISLAVA – Slováci majú hlbšie do vrecka. Ceny potravín i jedla v reštauráciách vyleteli nahor. Potvrdil do Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Analytici sa zhodujú, že pod vyššie sumy sa podpísala aj pandémia nového koronavírusu.

Za potraviny platíme viac. Ako zhrnula ekonomická analytička Lenka Buchláková, Slováci vynakladajú na potraviny a nealkoholické nápoje viac ako pätinu z mesačného rozpočtu. „Kým tesne pred vypuknutím pandémie koronavírusu sme míňali na potraviny približne 17 percent z mesačného rozpočtu domácnosti, tento rok sa spotreba vyšplhala na takmer 21 percent. V rámci 27 krajín Európskej únie ide o jeden z najvyšších podielov, zároveň aj o jeden z najvyšších nárastov za posledné mesiace. Priemerná štvorčlenná rodina s dvoma nezaopatrenými deťmi do 14 rokov minie aktuálne podľa prepočtov FinGO.sk mesačne viac ako 330 eur na potraviny a nealkoholické nápoje. Viac míňajú ľudia v krajských mestách, ako v menších mestách a na dedinách,“ uviedla.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdražovanie nastalo aj v reštauráciách. „Čo sa týka zdražovania v reštauráciách alebo v stravovacích zariadeniach, tak počas prvých štyroch mesiacov tohto roka bolo zaznamenané na úrovni 3,8 %,“ povedala analytička Eva Sadovská pre RTVS. Podľa Buchlákovej sa pod vyššie ceny v gastropodnikoch podpísal tzv. hygienický príplatok za hygienické normy a snaha aspoň čiastočne dobehnúť stratené zisky počas lockdownu. „Je to akýsi tzv. taký hygienický príplatok za tie hygienické normy, ktoré musia tie reštaurácie spĺňať v súčasnosti, a samozrejme, že reštaurácie tým, že podľa našich odhadov zhruba až o 48 % im klesli tržby, takže tých 48 %, bohužiaľ, musia trošku nejakým spôsobom vykryť aj na úkor toho že, že budú mať vyššie ceny v reštauráciách,“ skonštatovala analytička pre RTVS.

Ilustračné foto Zdroj: Maarty

Prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák si myslí, že do cien sa premietli aj vyššie náklady na chod samotných reštaurácií. „Tam je vysoký podiel nákladov, to je tá cena práce, tzn. to sú mzdy zamestnancov, odvody zamestnancov, príplatky za víkendy a štátne sviatky, ktoré v posledných rokoch výrazne narástli, ale aj iné ceny. A tie ceny takisto rastú,“ povedal.