KORONAVÍRUS Na toto mnohí čakali: Slovensko spúšťa čakáreň na očkovanie Sputnikom V

BRATISLAVA - Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Nových Zámkoch, Humennom či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna. V utorok to v relácii TV Markíza Na telo plus oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80.000 ľudí.

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva by malo v každom kraji fungovať jedno očkovacie centrum . „Teraz sa doriešuje logistika, návoz vakcín, ich uskladnenie,“ uviedol. Očkovanie bude určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Logistiku tejto očkovacej vakcíny považuje za najkomplikovanejšiu, keďže po rozmrazení vydrží dve hodiny. Lengvarský sa vyjadril k dodatku zmluvy k Sputniku V, v ktorom sa spomína šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Tej dôveruje. "Niekoľkokrát som sa za ňu postavil a myslím si, že v ničom nepochybila," povedal.

Očkovanie detí je podľa Lengvarského otázkou týždňov. Cez systém korona.gov.sk by mala pribudnúť kolónka na očkovanie 12 až 15-ročných. Vykonať sa ešte musia záťažové testy systému. Povedal, že sa uvažuje aj o očkovaní detí od 8 rokov, čo by malo byť už v rukách pediatrov. Rómske osady by sa mali podľa ministra očkovať spolu s majoritným obyvateľstvom. Očakáva od toho, že dôvera týchto komunít vo vakcínu stúpne. Je už čas na to, aby sa to urobilo pre všetkých rovnako.

Verí, že sa podarí zaočkovať aspoň 70 percent Slovákov do konca leta. Zmysel vidí v zvýhodnení zaočkovaných. Citeľné výhody by mali mať pri cestovaní, hromadných podujatiach na Slovensku, športových aktivitách, či na kúpaliskách. "Veľkú nádej dávame do očkovania všeobecnými lekármi," poznamenal s tým, že to považuje za kľúč k úspechu. Prebytočné vakcíny Slovensko podľa Lengvarského daruje. Zameriavať sa bude na Ukrajinu a Balkán.

Cez leto s rúškom v interiéri podľa šéfa rezortu zdravotníctva zrejme bude treba stále počítať. Cestovateľský semafor sa bude podľa neho vyhodnocovať každé dva týždne.

Sputnik nie je riadne registrovaný

Vakcína Sputnik V nie je riadne registrovaná v EÚ a chýba k nej kompletná dokumentácia. Musia si toho byť plne vedomí tak občan v pozícii prijímateľa vakcíny, ako aj lekár, ktorý vakcínu podáva. V reakcii na otvorenie čakárne pre tých, čo sa chcú dať očkovať Sputnikom, to uviedla členka mimoparlamentnej strany Spolu a bývalá poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Letanovská.

Toto otvorenie čakárne vníma ako snahu nájsť východisko z mimoriadne komplikovanej situácie, do ktorej ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) dostali "nezodpovednými krokmi" expremiér Igor Matovič a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO).

"Je tu časť ľudí, ktorí deklarujú, že sa dajú zaočkovať jedine Sputnikom V. Nič to však nemení na veci, že vakcína nie je riadne registrovaná v EÚ a chýba k nej kompletná dokumentácia. Tejto skutočnosti si musí byť plne vedomý tak občan v pozícii prijímateľa vakcíny, ako aj lekár, ktorý vakcínu podáva. V prípade komplikácií či nebodaj trvalých následkov môže byť v tomto prípade problematické určenie zodpovednosti. Žiadne rozhodnutie vlády totiž nemôže úplne sňať zodpovednosť z pliec lekára, ktorý podáva neregistrovaný liek," skonštatovala Letanovská.

Dodala, že v strane podporujú a propagujú očkovanie. Podľa jej slov sa snažia presvedčiť ľudí, aby sa dali očkovať bezpečnými, schválenými vakcínami, ku ktorým majú vedecké autority a kontrolné orgány všetku potrebnú dokumentáciu a údaje.