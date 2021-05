Lehota kolúznej väzby sa zrejme skráti: Kolíková s Kollárom sa DOHODLI! Ustúpiť sme museli obaja

BRATISLAVA - Lehota trvania kolúznej väzby sa možno ešte zníži z navrhovaných päť mesiacov na tri. Pripustili to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Podľa slov ministerky to bude závisieť od dohody na veľkej novele Trestného poriadku, ktorú pripravuje a ktorá by mala obsahovať aj zjednodušenie trestného procesu.

Ministerka ocenila, že sa s Kollárom napokon po nezhodách dohodli na kompromisnom návrhu. Kollár skonštatoval, že pri kompromisnom návrhu na zmeny pri väzbe Sme rodina ustúpilo napríklad pri dĺžke väzby, kde zvažovali ísť podľa českého modelu a stanoviť ho na tri mesiace. V návrhu napokon bude päť mesiacov. Ministerka Kolíková mu ale mala prisľúbiť možné zníženie v rámci ďalšej novely.

Dodal, že v niektorých veciach ustúpila aj Kolíková. "Dala do systému aj to, že prokurátor pri odvolaní nebude mať neobmedzený čas," ozrejmil s tým, že po novom by sa mal vyjadriť v limite piatich pracovných dní. Hovorí aj o zmenách pri rozhodnutí sudcu o kolúznej väzbe. Zmeniť by sa podľa neho mali niektoré veci tak, aby sa eliminovali prípadné omyly.

"Je pravdou, že som prisľúbila, že v novembri tohto roka predložím novelu Trestného poriadku," povedala Kolíková a potvrdila aj ochotu zjednodušiť trestný proces a tiež možné zníženie lehoty trvania kolúznej väzby. Je rada, že s Kollárom sa napokon dohodli na kompromisnom návrhu. Za dôležité považuje, že si v koalícii vysvetlili, načo je potrebný inštitút kolúznej väzby.