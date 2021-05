Vojna v Za ľudí a skupinkovanie: Nový Remišovej muž na ministerstve si podal Kolíkovej krídlo, reakcia ministerky!

BRATISLAVA - To, čo sa deje v posledných týždňoch v najmenšej vládnej strane Za ľudí by sa rozhodne nedalo nazvať stabilitou, skôr naopak. Najnovšie sa už po uniknutých listoch z predsedníctva a podobných veciach dostávajú na verejnosť aj oficiálne stanoviská ľudí priamo z predsedníctva strany. Terčom sa najnovšie stala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorú skritizoval nový štátny tajomník na ministerstve informatizácie Veroniky Remišovej Dušan Velič.

Ten sa rozhovoril o tom, čo sa deje na stretnutí krajskej organizácie strany v hlavnom meste. "Veľmi ma mrzí, že pri organizácii stretnutia bratislavského krajského predsedníctva strany Za ľudí skupina Márie Kolíkovej, vedená predsedom bratislavského kraja a štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti, Michalom Luciakom, hrubým spôsobom porušila stanovy strany a základné princípy, na ktorých strana vznikla," popísal skupinkovanie v strane Velič. Pre úplnosť len dodáme, že Velič len nedávno vystriedal vo funkcii štátneho tajomníka Remišovej rezortu Vladimíra Ledeckého, ktorý sa nechcel prispôsobiť režimu predsedníčky Za ľudí.

Dušan Velič Zdroj: TASR - Kristína Mayerová

Skupnikovanie v strane

Velič však pokračuje a Kolíkovej členov nazval ako "skupinu Kolíkovej". "Skupina Márie Kolíkovej totiž zaslala pozvánky len niektorým členom krajského predsedníctva pričom vynechala viacerých členov, ktorí ju nepodporujú. Keď členovia krajského predsedníctva napriek tomu na stretnutie prišli, v rozpore so stanovami odmietli uznať ich hlasy. Hlasovanie je preto zjavne neplatné a v strane spôsobuje zbytočný chaos a manipuláciu demokratických princípov," vyhlásil kriticky Velič.

"Pri započítaní všetkých hlasov prítomných členov krajského predsedníctva by skupina Márie Kolíkovej pre svoj návrh na zvolanie snemu nezískala podporu. Využívanie takýchto nečestných spôsobov škodí nielen strane, ale aj Slovensku, pretože ľudia, ktorí sa uchyľujú k takýmto praktikám môžu len veľmi ťažko prinášať pozitívnu zmenu pri spravovaní krajiny," uzavrel Velič.

Reakcia Kolíkovej na seba nenechala dlho čakať

Ministerka spravodlivosti bola s týmto stanoviskom konfrontovaná a poskytla nám pomerne rozsiahlu reakciu. "Sama patrím do bratislavskej organizácie strany a tiež som nebola pozvaná na dané predsedníctvo a ani mi nebolo umožnené na ňom hlasovať. Takáto bola vždy doteraz prax. Vyrozumela som, že na danom predsedníctve bola vznesená pripomienka, že naň mali byť z titulu funkcií prizvaní aj iní. Ale rovnako som vyrozumela, že predseda tohto krajského predsedníctva informoval členov predsedníctva, že je pripravený to riešiť na veľkom predsedníctve strany, prípadne je pripravený zvolať nové predsedníctvo aj k danej otázke, alebo sa obrátiť aj na rozhodcovskú komisiu," reaguje na Veliča šéfka rezortu spravodlivosti.

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Netreba sa hneď sporiť, odkazuje šéfka rezortu spravodlivosti

"Osobne si však myslím, že tu sa teraz netreba sporiť, koľko krajských snemov vyjadrilo aký názor. Podľa mňa je dôležité a aj najlepšie pre stranu, ak sa na predsedníctve dohodneme. To si myslím, že je úplne kľúčové. Predsedníctvo môže a aj by malo brať do úvahy všetko, čo sa udialo. Každý člen predsedníctva sa k tomu nejako postaví. A s ohľadom na všetko, čo v strane prebehlo aj prebieha, by som bola rada, keby bol normálny snem strany a na tom sneme sme urobili riadnu legitimitu súčasnému, alebo novému vedeniu. Už akokoľvek. Ale mal by byť podľa mňa snem, pretože to prospeje stabilite a jednote v rámci strany,“ myslí si šéfka rezortu spravodlivosti.