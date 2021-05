Menia strany ako ponožky? Do Progresívneho Slovenska vstupuje ďalšia známa tvár!

BRATISLAVA - Po poslancovi a expertovi na zahraničie Tomášovi Valáškovi, ktorý opustil stranu Za ľudí, mieri do Progresívneho Slovenska ďalšia známa tvár! Budú si opozičné mimoparlamentné strany kradnúť členov?

Po dlhoročnom kariérnom diplomatovi Tomášovi Valáškovi vstupuje k Irene Bihariovej aj ďalšia známe tvár a bojovníčka za ženské práva.

"S veľkým potešením oznamujeme, že do Progresívneho Slovenska vstupuje Simona Petrík. So Simonou zdieľame spoločné liberálne hodnoty a rovnako aj témy, ktorým sa venuje, sú Progresívnemu Slovensku blízke. Rodová rovnosť a rodinná politika sú témy dnes ešte aktuálnejšie, ako kedykoľvek predtým," napísala líderka Progresívneho Slovenska na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel



Samá chvála novej členky a nádej do budúcnosti

Uviedla, že Petrík je strane blízka nielen hodnotovo a svojimi témami, ale aj svojou osobnosťou. "Je to mimoriadne aktívna a kreatívna žena, ktorá nemá problém jasne a bez servítky artikulovať svoje myšlienky. Ako poslankyňa NR SR stála za iniciatívou “Vezmite svoje dieťa do práce” potom, čo ju odmietli pustiť do pléna Národnej rady s polročnou dcérou. Ako opozičnej poslankyni sa jej podarilo presadiť zrušenie poplatku za sprevádzajúcu osobu pri pôrode a poplatku za epidurál v štátnych nemocniciach," vychválila novú členku Bihariová s tým, že Petrík sa aktívne szasadzuje za zrovnoprávnenie žien v spoločnosti a proti sprísňovaniu interrupčného zákona.