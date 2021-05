Pod ministerkou Kolíkovou sa trasie stolička! Sme rodina naznačuje: Objavia sa nové skutočnosti?

V súvislosti s podozreniami, ktorým čelí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), sa môžu objaviť nové skutočnosti. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to naznačil poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper. Poslanec a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč vyhlásil, že by mala ministerka odstúpiť sama.

Kašper v relácii podotkol, že Kolíková bola na poslaneckom klube Sme rodina, kde doterajšie podozrenia nateraz vysvetlila. „Mne otázky zodpovedala, ak sa do pondelka objavia nejaké závažné skutočnosti, o ktorých teraz nevieme, vyjadríme sa potom,“ zdôraznil s tým, že Smer-SD ich zatiaľ nepresvedčil, aby zahlasovali za jeho návrh a vyslovili ministerke nedôveru. Zároveň si nemyslí, že by v rámci koalície šlo o spor Kolíková – Igor Matovič (OĽANO).

Igor Kašper Zdroj: TASR - Dušan Hein

Takáč upozornil, že v minulosti vyvodili politici voči sebe zodpovednosť aj pri menších podozreniach. „Zoberte si ficotest. Keby mal pán Fico svojho brata a jeho spoločník prenajme ministerstvu budovu, tak nás tu naháňajú po námestiach všetci,“ podotkol.

Richard Takáč Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kašper zopakoval, že bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. je živým príkladom toho, že inštitút kolúznej väzby nefunguje tak, ako by mal. Zároveň doplnil, že Sme rodina iniciovala zmeny v tomto inštitúte ešte skôr, ako bol bývalý šéf SIS vzatý do väzby. Podpredseda Smeru-SD v relácii kritizoval, že podmienky v kolúznej väzbe sú prísnejšie ako v prípade odsúdených. Tiež poukázal na pomalé tempo úkonov, ktoré realizujú orgány činné v trestnom konaní. „Z kolúznej väzby sa stal mučiaci nástroj,“ podotkol Takáč.

Sme rodina určite nebude hlasovať s opozíciou

Koaličné hnutie Sme rodina určite nebude v parlamente hlasovať s opozíciou za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). V sobotu to uviedol predseda hnutia a Národnej rady SR Boris Kollár. V prípade, že by podobný návrh malo koaličné hnutie OĽANO, by bolo podľa neho treba zvažovať všetky pre a proti.

Kollár povedal, že Kolíková má dôveru, čo sa týka podozrení, ktoré vysvetľovala na poslaneckom klube. Informácie týkajúce sa prenájmu budovy, v ktorej rezort spravodlivosti sídli, neboli však predmetom diskusie. Výhrady poslancov OĽANO Kollár podľa svojich slov nepozná, keďže sa nezúčastnil na druhej časti piatkovej koaličnej rady.

Ministerka Kolíková stráca pôdu pod nohami, myslí si Pellegrini

Všetci poslanci Národnej rady SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD budú hlasovať za vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Predseda strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini to uviedol v sobotu. Myslí si, že Kolíková by mala zvážiť podanie demisie ešte pred pondelkovou mimoriadnou schôdzou.

Dôvodov na vyslovenie nedôvery vidí Pellegrini viacero. Hovorí, že nejde len o jej poslednú kauzu rodinnej firmy. "Celkovo jej zvládnutie, respektíve nezvládnutie kauzy a vystupovanie vo veci generála Lučanského, reforma, ktorá je odmietaná väčšinou sudcovského stavu, jej samotný prístup a spôsob, ako komunikuje," načrtol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministerka Kolíková stráca pôdu pod nohami aj vo vlastnej koalícii, myslí si Pellegrini. Je podľa neho evidentné, že si ju neželá ani časť poslancov koaličnej OĽANO. "Uvidíme, či si niektorý poslanec koalície trúfne vysloviť svoj názor alebo si myslím, že začnú vytvárať tlak na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby ju odvolal sám ako predseda vlády," podotkol. Problém s Kolíkovou môže mať podľa neho aj bývalý premiér Igor Matovič (OĽANO), ministerku by mohol viniť z toho, že prispela k jeho odchodu z postu.

Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.

Podľa Remišovej je kľúčové, aby sa Mária Kolíková mohla venovať naplno svojej práci

Je pre mňa kľúčové, aby sa Mária Kolíková (Za ľudí) mohla venovať naplno svojej práci, v čom ju plne podporujeme. Na sociálnej sieti to uviedla vicepremiérka a šéfka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Zdôraznila, že je v tejto súvislosti dôležité, aby mala ministerka spravodlivosti dôveru a podporu koaličných partnerov.

Remišová dodala, že strana Za ľudí vznikla preto, aby do politiky priniesla transparentnosť, boj proti korupcii, vyššiu politickú kultúru. "Práve v oblasti spravodlivosti nás čaká ešte mnoho práce: zákon o preukazovaní pôvodu majetku, zlepšenie prístupu k informáciám, no najmä zrýchlenie a zefektívnenie súdnych konaní," podotkla.

Poslanci koaličných strán SaS a Za ľudí deklarujú ministerke podporu. Stojí za ňou zatiaľ aj hnutie Sme rodina. Za jej odvolanie by nemalo hlasovať ani OĽANO. Hnutie však spíše všetky nejasnosti okolo Kolíkovej súvisiace s prenájmom budovy, v ktorej sídli jej rezort. Následne jej ich predloží na vysvetlenie. O všetkých závažných zisteniach chce informovať aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).