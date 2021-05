V utorok sa má začať riadna schôdza parlamentu: Poslancov čaká vetovaný zákon i petícia

To sú niektoré z tém 28. schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorej začiatok je naplánovaný na utorok o 13.00 h. Poslancov čaká podľa návrhu programu zverejneného na webe NR SR takmer 70 bodov. Petíciu s názvom Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva podpísalo 153.000 občanov, do parlamentu ju doručili slovenskí poľovníci.

Poslanci sa majú na schôdzi zaoberať zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý parlamentu vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Dôvodom je fakt, že parlament ho schválil aj s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, pričom podľa nej ide o tzv. prílepok. Poukázala na riziko, že by došlo k zmene kompetenčného zákona bez riadneho legislatívneho procesu. Parlament by mal zároveň na májovej schôdzi definitívne rozhodnúť o zavedení trvalého kurzarbeitu alebo aj o návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa má tiež plénum zaoberať na májovej schôdzi. Rozhodnúť má tiež o novele zákona o štátnom občianstve, ktorá má zmierniť podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu.

Sme rodina predložilo návrh novely Trestného poriadku, ktorý upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. Túto problematiku rieši aj ministerstvo spravodlivosti vo vlastnom návrhu, preto sa stal návrh Sme rodina predmetom diskusií a kritiky aj časti koalície.

Poslanci majú definitívne rozhodnúť o viacerých návrhoch. Na stole majú napríklad návrh na zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorý pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Hlasovať majú aj o tom, či obete trestných činov budú môcť byť odškodňované už počas trestného konania.

Plénum má rokovať aj o návrhu, aby účastníci národného boja za oslobodenie dostali jednorazový príplatok 630 eur, a tiež o tom, aby sa predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek znížili dôchodky.

Poslanci Smeru-SD chcú novelou zákona o sociálnom poistení riešiť dôsledky poberania pandemického ošetrovného, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zasa navrhujú vyplatiť jednorazový pandemický príspevok vo výške 300 eur na nezaopatrené dieťa. Zaoberať sa majú aj návrhom na prijatie uznesenia NR SR k ukončeniu núdzového stavu, ktorý predložil poslanec Martin Čepček (OĽANO).

Plénum má prerokovať aj viacero výročných správ, napríklad správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR či správy jednotlivých kontrolných výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020. Rokovať majú aj o správe o činnosti verejného ochrancu práv, komisárky pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež o správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020.