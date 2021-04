Prvé reakcie na zmluvu: Drsné slová aj z koalície, Pellegrini kritizuje plytvanie! Prehovorila aj Baťová

BRATISLAVA - Už od včera večera majú všetci Slováci prístup ku zmluve na nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Keďže tu bolo veľa nezodpovedaných otázok, bolo logické, že sa k nej budú vyjadrovať aj politici či inštitúcie ako ŠÚKL. Reakcie sú rôzne, no prekvapili aj poslanci SaS ako napríklad Jana Bittó Cigániková, ktorá ju považuje za nešťastnú.

Povedala to v reakcii pre denník Pravda. "Nie je to šťastná zmluva, ale zas nie je to prekvapenie. Prekvapila ma ta cena - 20 dolárov za dvojdávku, tak to je v podstate na úrovni Pfizeru, čo je mRNA vakcína," poznamenala šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková.

Svoje povedal aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý o zmluve ale veľa nevie. "Vo všeobecnosti vám môžem povedať, že existoval úzus, že sa podpisovali zmluvy, kde obchodné tajomstvo zakazovalo zverejnenie," povedal na margo Sputnika Naď.

Je to motanica, nech si to riešia v OĽaNO, dodala Cigániková

"Poviem úprimne, je to taká motanica, ktorú spôsobilo v podstate OĽaNO, tak nech si to dokončia. Igor Matovič klamal, ako pri tej diplomovke, to sa niekedy stáva,“ dodala prekvapivo Cigániková.

ŠÚKL tvrdí, že zverejnenie zmluvy vyvrátilo obvinenia voči ním

Zverejnenie zmluvy k nákupu vakcíny Sputnik V jednoznačne vyvracia obvinenia voči predstaviteľom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) z posledných týždňov. Povedala to hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková s tým, že krok zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vítajú.

Zdroj: Topky/Maarty

Štátny ústav tiež oceňuje, že v časti zmluvy sa uvádzajú požiadavky na dodanie dokumentácie. Opakovane skonštatoval, že k dodaniu dokumentácie v takomto formáte ani rozsahu nedošlo. "Zmluva takisto hovorí, že Sputnik V predstavuje trademark, teda obchodnú značku spájajúcu rôzne vakcíny, čo bolo potvrdené aj výrokom, že zloženie a určité časti vakcíny môžu byť predmetom zmeny," doplnila hovorkyňa.

ŠÚKL v zmluve neidentifikoval podmienku, aby bola vakcína testovaná v OMCL laboratóriu. Poukázal preto na "viacnásobnú nepravdivú interpretáciu". MZ SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V vo štvrtok (29. 4.) večer. Dostupná je v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.

Časť vakcín, konkrétne 600 dávok vakcíny Sputnik V, si ruská strana zo Slovenska odviezla na vlastnú kontrolu v stredu (28. 4.) ráno. Kontrola má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly. Časť vakcín sa podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) testuje v susednom Maďarsku. Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.

Pellegrini súhlasí, že zmluva je nevýhodná

Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini považuje zmluvu k nákupu ruskej vakcíny Sputnik V za nevýhodnú a nerozumie, ako ju niekto mohol podpísať. Podotkol, že Igor Matovič (OĽANO) pri rokovaniach o nákupe očkovacej látky z Ruskej strany nielen potupil slovenskú diplomaciu a chránil záujmy cudzej krajiny, ale aj opovrhol našimi štátnymi orgánmi a hanil ich. Pellegrini to povedal na piatkovej tlačovej konferencii.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Je to tak nevýhodná zmluva, že neviem, ako sa mohol niekto tak ponížiť a za SR túto zmluvu podpísať," vyhlásil Pellegrini. Zmluvou sa Slovensko podľa neho zaviazalo zaplatiť za milión dávok vakcíny bez ohľadu na to, či ich dovezieme. Poukázal i na hrozbu miliónovej sankcie, ak by sa prezradili detaily zmluvy. Hovorí o neefektívnom narábaní s verejnými zdrojmi. Rovnako si myslí, že zmluva mala byť zverejnená v centrálnom registri zmlúv od začiatku. Hovorí o porušení zákona.

Na otázku, či by na mieste premiéra a ministra zdravotníctva očkoval ruskou vakcínou, odpovedal tým, že by zrejme pozastavil aktivity so Sputnikom a doriešil obchodnú aj zdravotnícku časť aktivít. Poukázal na postoj Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý hovoril, že nedostal od ruskej strany všetky potrebné informácie na posúdenie vakcíny. Argumentoval aj pochybnosťami o ruskej vakcíne, plynúcimi napríklad z vyjadrenia brazílskych úradov.