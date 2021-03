Google si všimol zaujímavé výročie: Dnešné logo je venované prvej slovenskej rómskej spisovateľke

Elena Lacková je najvýznamnejšou rómskou osobnosťou na Slovensku. Celý život zasvätila rozvoju a osvete rómskej komunity. Je tiež jedinou rómskou spisovateľkou, ktorá sa stala členkou Spolku slovenských spisovateľov. V roku 2000 ju za jej prácu ocenil vtedajší prezident Rudolf Schuster prepožičaním vysokého štátneho vyznamenania, Radu Ľudovíta Štúra III. triedy.

Rudolf Schuster a Elena Lacková Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Filip Pošivač, český umelec, ktorý stvárnil dnešný Doodle, použil vo výtvarnom spracovaní motív postavy Eleny Lackovej v krajine, v blízkosti ktorejsi rómskej osady, kde už na ňu čakajú deti, aby si spoločne prečítali niečo z jej knihy, prípadne dokončili nejaký rozpísaný príbeh. Elena Lacková vďaka svojej osvetovej činnosti navštívila veľa miest vo vtedajšom Československu. Pri tvorbe ilustrácie mu bola inšpiráciou najmä oblasť Horehronia, kde žije aj časť jeho rodinym, a teda práve atmosféra tejto oblasti bola spätá s čítaním diela pani Lackovej.

„Osobnosť Eleny Lackovej ako aj jej životný príbeh som poznal už predtým, než ma Google oslovil pre spracovanie alebo tak nejako, keďže som pred niekoľkými rokmi čítal jej autobiografiu Narodila som sa pod šťastnou hviezdou a takisto aj niektoré z jej rozprávok,“ hovorí Filip Pošivač, ktorý bol v roku 2018 zapísaný na čestnú listinu IBBY, čo je jedno z najvyšších ocenení pre tvorcov detskej literatúry.

Zdroj: Google

„Pripomenutie si osobnosti Eleny Lackovej by malo byť súčasne aj výzvou pre zavedenie vzdelávacieho systému s väčším dôrazom na inklúziu rómskych detí do hlavného prúdu vzdelávania. V rómskych komunitách stále drieme obrovský nenaplnený ľudský potenciál, ktorý súčasný vzdelávací systém nevie prebudiť. Preto by nás aj toto výročie malo inšpirovať k celospoločenským zmenám, vďaka ktorým vyrastie omnoho viac rómskych osobností, ktoré budú inšpirovať Slovensko aj svet,“ upozorňuje publicista, pedagóg a riaditeľ občianskeho združenia eduRoma Vlado Rafael.