Špeciálna kalkulačka prezradí, aký dôchodok vás čaká: Ako ho mať čo najvyšší?

BRATISLAVA - Aj vy ste sa v uplynulých dňoch zrejme zapojili do sčítavania obyvateľstva na Slovensku. Hoci na jeho výsledky si budeme musieť pár mesiacov počkať, jedna vec je istá už dnes. Demografi avizujú pokračujúce starnutie populácie, a to neveští nič dobré pre naše budúce dôchodky. Riešením je vhodne zvolený II. a III. pilier, túto investíciu však treba aj dobre ochrániť. Ako na to?

Skúste sa v mysli preniesť do januára 2020. Možno ste kdesi v médiách zachytili informácie, že v Číne sa šíri nový vírus. Ale, ruku na srdce - vedeli ste si vtedy predstaviť, že z toho bude najväčšia svetová pandémia za posledné desaťročia? Možno o niečo menej nečakane, ale stále náhle, prišla aj predchádzajúca finančná kríza v rokoch 2008 a 2009. Pri takýchto turbulenciách na trhu sa človek prirodzene zamýšľa aj nad tým, či sú jeho uložené peniaze v bezpečí, či neutrpí nejaké straty. Veď ak by ste mali napríklad tesne pred dôchodkom všetky peniaze v indexovom fonde a prišla by veľká globálna kríza, mohli by ste stratiť aj polovicu penzie.

Istota od štátu?

Mnoho ľudí sa možno aj preto stále spolieha skôr na „istý“ dôchodok od štátu. Realita však vyzerá inak. Momentálne priemerný dôchodok na Slovensku predstavuje bez pár centov 500 eur, v budúcnosti to bude s jeho reálnou hodnotou skôr horšie ako lepšie. Pre prevahu starších ročníkov nebude na pracovnom trhu dosť mladých, ktorí by dokázali utiahnuť dôchodky pre silnú generáciu seniorov. Ste zvedaví, aký dôchodok čaká práve vás? Vypočítajte si ho na unikátnej trojpilierovej dôchodkovej kalkulačke.

Zvoľte správnu stratégiu

Ak chcete prežiť starobu bez veľkých starostí o peniaze, nespoliehajte sa len na štát. Lepšie urobíte, ak si začnete sporiť aj sami v doplnkovom dôchodkovom sporení v rámci III. piliera, kde štát poskytuje daňové úľavy. Platí, že čím skôr začnete šetriť, tým vyšší doplnkový dôchodok získate. Dôležitá je pritom nielen suma, ktorú si chcete sporiť, ale aj správna stratégia.

Jednoducho povedané - v mladosti by ste mali sporiť odvážnejšie a s možnosťou vyššieho zisku, na staré kolená rozvážnejšie. Prípadné finančné krízy by vaše dôchodky nemali ohroziť.

Zmeny v sporení vám pomôžu

Zmeny stratégie doplnkového dôchodkového sporenia môžete pritom robiť vo všetkých dôchodkových správcovských spoločnostiach. Keďže ich človek musí robiť sám, ľahko sa stane, že na tieto úpravy zabudne, prípadne ich stále odkladá či neodhadne správny čas.

Jedinou výnimkou na slovenskom trhu v tejto oblasti je bezpečnejšie doplnkové dôchodkové sporenie Comfort lifeTB od DDS Tatra banky. To automaticky upravuje spôsob investovania podľa fázy vášho života tak, aby ste na začiatku zarobili čo najviac a zároveň pred dôchodkom znížili riziko straty na minimum.

Bez toho, aby mal človek nejaké starosti, postupuje správcovská spoločnosť podľa stratégie – v aktívnej fáze života je investovanie zamerané na dynamické zhodnocovanie úspor a s blížiacim sa odchodom do dôchodku sa kvôli ochrane úspor stratégia automaticky skonzervatívňuje. Preto môžete byť kľudnejší, keďže kvôli bezpečnejšej investičnej stratégii lepšie chránite svoje úspory pred nástupom do dôchodku.

Aby ste nestrácali peniaze

Možno ste si povedali, že radšej stavíte na istotu a sporíte si len v konzervatívnych fondoch. Odborníci sa však zhodujú, že nejde o ideálny prístup. V prípade dôchodkového sporenia je kľúčové naplno využiť výnosy, ktoré ponúkajú dynamické fondy. Ak budete od začiatku sporenia príliš konzervatívny, nemusí prísť ani kríza a vlastne strácate – kvôli inflácii a tiež preto, že nevyužívate potenciál rastu finančných trhov.

