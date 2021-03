Bývalý šéf bratislavského pohrebníctva: Obliekanie mŕtvych, ktorí mali COVID-19, je komerčná služba

BRATISLAVA – Z funkcie riaditeľa bratislavského mestského pohrebníctva Marianum som odišiel sám, pretože som nebol ochotný podľahnúť tlaku, aby som zrušil poplatky za manipuláciu so zosnulými, ktorí boli pozitívni na ochorenie COVID-19. Povedal to doterajší šéf pohrebníctva Marianum Boris Šramko.

Tvrdí, že umývanie, úprava či obliekanie zosnulých, ktorí mali COVID-19, je podnikateľskou činnosťou pohrebníctva a nie služba vo verejnom záujme, preto nie je možné takúto komerčnú službu financovať z verejných zdrojov. Bolo by to podľa neho porušovaním zákona.

Poplatok pohrebníctva Marianum nebol podľa Šramka až tak neprimerane vysoký, ako to bolo medializované, pretože vie o pohrebníctvach, kde sa takéto ceny hýbu v tisícoch. Nájdu sa podľa neho aj mestá, kde nie je pohrebná služba ochotná zosnulého, ktorý mal COVID-19, umyť či obliecť. "Dva poplatky za vývoz zosnulého a za obliekanie i úpravu zosnulého sa u nás hýbali na úrovni 443 eur. Na požiadavku magistrátu som tieto poplatky obratom znížil a sú dokopy na úrovni okolo 280 eur," uviedol Šramko. V poplatku sú však podľa neho zahrnuté ochranné obleky pre zamestnancov, ktorí manipulujú so zosnulým, pre pracovníčku vykonávajúcu úpravu tváre zosnulého, pre upratovačku, prostriedky na dezinfekciu či príplatok pre zamestnancov za výkon rizikovej práce v infekčnom prostredí.

Šramko odmieta tvrdenia, že ochranné opatrenia nastavili nad rámec. Poukazuje na vysúťaženú zdravotnú službu, ktorá pohrebníctvu vzhľadom na pandémiu vypracovala postupy, ktoré musí Marianum a zamestnanci dodržiavať, aby boli chránení. "Nebolo to rozhodnutie od stola riaditeľa, že budete mať takéto rúško a také rukavice či oblek. Sú to určené predpisy, ktoré sme povinní dodržať," deklaruje. Šramko zároveň nesúhlasí s názormi, že mŕtvy nie je infekčný. Ako tvrdí, nezhoduje sa to so stanoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Stojí si za tým, že umývanie, úprava či obliekanie zosnulých, ktorí mali COVID-19, je komerčná služba a nemôže byť hradená z verejných peňazí. "Nemôžeme verejné peniaze použiť na súkromné požiadavky klientov, aby sme im upravili zosnulých. To nie je služba vo verejnom záujme," uviedol Šramko. Zároveň tvrdí, že sa odmietol podvoliť vydieračovi, ktorý sa mu vyhrážal jeho odvolaním, ak mu nezníži poplatky za poskytnuté služby na nulu pri pohrebe jeho otca zosnulého na COVID-19. "Keďže som nechcel podľahnúť tlaku, ktorý bol v tomto smere na mňa vyvíjaný, rozhodol som sa vzdať funkcie riaditeľa. Svoj postoj vnímam ako krok správnym smerom," uviedol s tým, že má aj svedka, ktorý bol pri tomto incidente.

Mesto Bratislava v stredu (10. 3.) informovalo, že Šramko končí vo svojej funkcii. Za dôvod uviedlo jeho konanie a opakovanú nespokojnosť s jeho prístupom. Za neprijateľné označil magistrát práve vysoké príplatky účtované pozostalým za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými, ktorí mali ochorenie COVID-19. Také vysoké ceny za tieto opatrenia označila bratislavská samospráva za neprimerané, nevhodné a nedôstojné. Magistrát oznámil, že Marianum viac nebude pozostalým účtovať príplatky za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými po ochorení COVID-19 a poplatok za tieto opatrenia pri doplnkových službách sa znižuje na absolútne minimum.

Magistrát nemal nechať zájsť situáciu tak ďaleko

Cenotvorba bratislavského mestského pohrebníctva Marianum by mala byť pod kontrolou bratislavského magistrátu, a teda svojvoľné zvýšenie cien by mu nemalo uniknúť. Situáciu nemali nechať zájsť tak ďaleko. Uviedol to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislav Stríž. Reagoval tak na situáciu v Marianume, ktoré účtovalo svojim klientom za manipuláciu so zosnulými, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, neprimerane vysoké poplatky.

Situácia, ktorá vznikla v pohrebníctve Marianum počas pandémie, je podľa Stríža dôsledkom chýbajúcich informácií, ako nakladať so zosnulými na ochorenie COVID-19. "Domnievam sa, že riaditeľ Marianumu v dobrej viere ochrániť svojich zamestnancov siahol po takých opatreniach, na ktoré mal právomoc," tvrdí Stríž. Verí však, že situácia, aká nastala v Marianume, sa nebude v tomto pohrebníctve a ani nikde inde na Slovensku opakovať.

Na SAPaKS sa ľudia pravidelne obracajú so žiadosťami o pomoc a vysvetlenie. Predseda asociácie deklaruje, že ak aj v minulosti prišla sťažnosť na postupy Marianumu, snažili sa objektívne posúdiť všetky okolnosti a odporučili obrátiť sa na nadriadený orgán, teda magistrát hlavného mesta. "V súčasnosti avizovalo mesto vznik útvaru správy mestských podnikov, ktorý by mal viesť pán Ján Peschl. Predpokladáme, že tento mechanizmus kontroly bude dostatočný," skonštatoval Stríž.

V prípade cenotvorby pri súkromných pohrebných službách podľa neho ide o trhový mechanizmus ponuky a dopytu. "Ceny sa niekde rôznia, ale vždy je dodržiavaná primeraná výška ceny za jednotlivé úkony. Za našich členov musím konštatovať, že sa snažia byť k svojim zákazníkom maximálne ústretoví a tomu zodpovedajú i ceny, prípadne poskytnuté služby na splátky," uviedol Stríž.

SAPaKS sa v prípade sťažností na poskytované služby snaží ako arbiter spor vysvetliť, urovnať, prípadne dohodnúť podmienky nápravy. Ak sťažovateľ trvá na sťažnosti, odporúča sa obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na Slovenskú obchodnú inšpekciu či médiá.