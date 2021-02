KORONAVÍRUS V triediacej linke našli v Partizánskom spolu s plastmi použité antigénové testy

„Všetko musíme vydezinfikovať a zabezpečiť vyčistenie časti odpadu od týchto testov. Vyzývam tých, ktorí takto konali a použité antigénové testy vložili do plastového odpadu, aby to už nikdy neopakovali. Mohli totiž ublížiť. Ide o nebezpečný odpad, ktorý nepatrí do plastu ani komunálneho odpadu,“ zdôraznil primátor.