Dôchodok na reťazi? FOTO Pohľad na zúboženú sučku vás zabolí: Má ísť o bývalého policajného psa!

OCHTINÁ - Hrozný pohľad sa naskytol pracovníkom Slobody zvierat, keď prišli do Ochtinej a na dvore uvideli zúboženého psa. Sučka Jessika bola priviazaná pri rozpadnutej búde a na bruchu mala veľký nádor. Čo je však najhoršie, má ísť o bývalého spolicajného psa. Polícia to však odmieta.

Aktivisti a ochranári zvierat sa už dlho snažia presadiť to, aby mali domáci miláčikovia lepšie podmienky. Najmä psy často trpia v rukách nezodpovedných majiteľov. Jedným z takýchto psov, ktorí si na starobu museli veľa vytrpieť, je aj sučka Jessika. Tú mali súčasní majitelia podľa vlastných slov dostať od policajtov. Má ísť totiž o bývalého policajného psa.

Sloboda zvierat dostala podnet na linku krutosti od susedov, ktorí tvrdili, že pes je v hroznom stave s nádorom na bruchu a pripútaný na reťazi pri rozpadnutej búde. "Ajj na kontrole inšpektorke Erike potvrdili, že ide o bývalého policajného psa. Keďže operačný zákrok bol nevyhnutný, previezla inšpektorka Jessiku do Rožňavy k MVDr. Herényimu, kde absolvovala odstránenie vaječníkov, maternice a parciálnu mastektómiu, všetko v inhalačnej anestéze, ktorá je pre zvieratá šetrnejšia, obzvlášť u seniorov ako Jessika (10 r.)). Všetky náklady uhradila Sloboda zvierat," vyrátali zákroky, ktoré musela Jessika podstúpiť.

Jessika celý život slúžila polícii. Na staré kolená ju nechali trpieť na reťazi, o hlade a s nádorom! Sučku NO v... Uverejnil používateľ Sloboda zvierat Streda 24. februára 2021

"Veterinár aj inšpektorka, u ktorej sa Jessika ešte zotavovala, si nevedia sučku vynachváliť: je pokojná a absolútne poslušná, počúva povely a večer si vždy šla sama ľahnúť do koterca. O to smutnejšie je, že stará Jessika si namiesto útulného domova, "užívala" výslužbu u ľudí, ktorí jej nedali ani základnú starostlivosť! Polícia Slovenskej republiky, čo vy na to, takto sa správate k služobným psom, ktorí vám celý život verne slúžili?" pýtajú sa ochranári. V súvislosti s týmto prípadom sme oslovili aj políciu, správu budeme aktualizovať o ich stanovisko.

Polícia to odmieta

Podľa hovorkyne Prezídia policajného zboru Denisy Bárdyovej je vylúčené, že ide o bývalého policajného psa, pokiaľ pes nebol čipovaný.

"Ak pes nemá čip, v žiadnom prípade nemôže ísť o policajného psa, pretože všetky naše psíky čipy majú," uviedla Bárdyová. "V minulosti sme sa už stretli s prípadmi, že občania tvrdili, že ide o policajné psy a po preverení sa to nepotvrdilo. Vo všeobecnosti môžem povedať, že služobný pes je majetkom štátu na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Tie sú ďalej podrobnejšie upravené v interných predpisoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Za dodržania príslušných ustanovení je možné služobného psa, ktorý už nie je vhodný pre potreby priameho výkonu služby, medzi ktoré môžeme považovať napríklad aj „dôchodkový vek“, odpredať fyzickým alebo právnickým osobám. Služobný pes sa pre psovoda počas rokov služby stáva veľkým citovým putom, preto ak je to čo i len trochu možné, vo väčšine prípadov si ich odkúpia ich psovodi," dodala hovorkyňa.