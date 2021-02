Pocit ohrozenia KORONAVÍRUSOM stúpa: Ľudia obmedzili kontakty, homeoffice však využívajú menej

To sú ďalšie zo zistení siedmej vlny výskumu "Ako sa máte, Slovensko?", ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 28. januára do 2. februára 2021.

Pocit ohrozenia stúpa

Z výsledkov výskumu vyplýva, že pocit ohrozenia z epidémie prekonal obavy, ktoré mala slovenská verejnosť v apríli 2020 a je už takmer taký vysoký ako bol v prvom výskume v marci 2020. Silnejúce obavy sa výrazne prejavili aj v miere v akej respondenti obmedzili kontakty s ľuďmi mimo svojej domácnosti.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Takmer 40 percent ľudí obmedzilo kontakt úplne

Na prelome januára a februára 39,3 % respondentov uviedlo, že tieto kontakty obmedzili úplne. To je o takmer 9 percentuálnych bodov vyššie obmedzenie kontaktov ako počas lockdownu v čase prvého celoplošného testovania. Úplné obmedzenie kontaktov deklarujú častejšie starší respondenti, respondenti, ktorí sa obávajú epidémie a respondenti, ktorí dôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku. Svoje kontakty menej často obmedzili muži.

Zdroj: Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame

S nárastom obáv pred epidémiou súvisí aj nárast podielu respondentov, ktorí tvrdia, že dôkladne dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na škále 1 = Dôkladne dodržiavam po 10 = Vôbec nedodržiavam si až 72,1% respondentov vybralo odpovede 1 až 3, ktoré naznačujú vysokú mieru dodržiavania opatrení.

Homeoffice sa využíva menej

Väčšina pracujúcich na Slovensku aj v čase januárového lockdownu naďalej chodí do práce. Situácia sa v tomto aspekte výrazne líši od situácie v apríli minulého roku, keď na začiatku pandémie z rôznych dôvodov až 35,3 % pracujúcich respondentov do práce nechodilo. Časť bola doma na homeoffice (15,6 %), iní čerpali dovolenku (9,9 %) alebo (aj pandemickú) OČR (9,9 %). Aktuálne nechodí do práce len 12,3 % respondentov, pričom len 5,6 % má homeoffice.

Zdroj: Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame

Okrem respondentov, ktorí majú od zamestnávateľa homeoffice počas celého týždňa, časť respondentov pracuje z domu aspoň niektoré dni. Spolu homeoffice alebo možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni aktuálne využíva 26,7 % respondentov. Zastúpenie respondentov, ktorí majú možnosť pracovať z domu aspoň niektoré dni v týždni je rôzna podľa typu práce. Avšak napríklad aj v prípade práce administratívnej povahy takmer polovica respondentov do práce naďalej chodí tak ako pred epidémiou.

Januárový lockdown sme dodržiavali prísnejšie

V situácii, keď sú zatvorené školy je pracovisko jedným z posledných miest, kde je možné stretnúť viac ľudí. Na otázku, či respondenti používajú v práci pri stretnutiach s kolegami rúško alebo respirátor odpovedalo „áno, vždy“ 45,8 % pracujúcich respondentov. Viac ako štvrtina respondentov nosí rúško alebo respirátor vo väčšine prípadov, 13,2 % len niekedy a 9,4 % respondentov priznalo, že v práci rúško alebo respirátor nenosí.

Zdroj: Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame

"Môžeme konštatovať, že januárový lockdown respondenti dodržiavali prísnejšie ako lockdown v čase prvého celoplošného testovania. Táto skutočnosť spolu s takmer rekordnými úrovňami obáv z koronavírusu a deklarovaným dodržiavaním oparení naznačuje, že za nelepšiacu sa situáciu v krajine môže skôr nová mutácia vírusu, než masové porušovanie opatrení. V porovnaní s jarným lockdownom však výrazne väčšia časť respondentov chodí do práce a výrazne menej je bežné využívanie homeoffice, či čerpanie dovolenky alebo OČR," uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Projekt "Ako sa máte, Slovensko?"

Projekt "Ako sa máte, Slovensko?" dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a na prelome januára a februára 2021.

Siedma vlna výskumu prebehla v období 28.1. až 2.2.2021. V tomto období skončila prvá vlna celoplošného testovania a začínala druhá vlna, ktorá sa realizovala v polovici najviac zasiahnutých regiónov Slovenska.