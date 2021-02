SHMÚ varuje pred poľadovicou a silným vetrom, vo všetkých slovenských pohoriach hrozia lavíny

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí vo všetkých slovenských pohoriach. Počas posledného sneženia pribudlo na horách do desiatich centimetrov nového snehu. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Pretrvávajúci silný vietor previal nový sneh na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií. V týchto miestach sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje. Tieto miesta sú nebezpečné, najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení je tu možné uvoľniť lavínu," konkretizoval Sedlák. Ráno bolo na horách zamračené počasie, hmlisto so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus štyroch do nula stupňov Celzia. Fúkal prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 16 metrov za sekundu.

Sedlák doplnil, že nový sneh je vo vyšších polohách vlhký, na hrebeňoch je často vyfúkaný na tvrdý až ľadový podklad. "Počas predchádzajúceho oteplenia a ochladenia sa snehová pokrývka čiastočne stabilizovala. V stredných polohách sa na povrchu vytvorila silná kôra a v nižších polohách je povrch snehu zamrznutý, cez deň mokrý," uviedol.

SHMÚ varuje pred poľadovicou a silným vetrom

Slováci si počas nedele musia dávať pozor na poľadovicu a silný vietor. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Pre západ a východ Slovenska vydal aj hydrologickú výstrahu. Výstraha pred poľadovicou platí pre Banskobystrický, Košický, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Meteorológovia upozorňujú, že jej tvorba predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zdroj: SHMÚ

V niektorých regiónoch môžu pri zápornej teplote vzduchu môžu úhrny kvapalných zrážok lokálne dosiahnuť aj viac ako päť milimetrov. Pre Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Podľa SHMÚ výskyt vetra dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Opatrný treba byť aj na horách. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji môže vietor dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu.

Hydrologická výstraha prvého stupňa platí pre Záhorie - krajný západ, konkrétne pre Senicu a Malacky, ďalej pre hornú Nitru - Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidzu, pre dolnú Nitru a Žitavu - Zlaté Moravce a pre dolnú časť povodia Bodrogu - Trebišov bez Roňavy. Pre Michalovce platí hydrologická výstraha druhého stupňa.