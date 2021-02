Nová kampaň opäť rozdúchala vášne! VIDEO Každá láska je láska, hlási slogan: Pridal sa aj známy spevák

BRATISLAVA - Známa značka vodky prišla s novou kampaňou. A teda opäť rozdúchala vášne! Nezáleží na tom, koho milujeme. Každá láska je láska. To je hlavné posolstvo novej kampane, ktorá je oslavou rovnosti, tolerancie a lásky, ktorú prežívame všetci rovnako, bez ohľadu na farbu pleti či orientáciu.

Nová kampaň známej značky vodky je opäť poriadne odvážna, keďže Slovensko je pomerne kontroverzná krajina, v ktorej má mnoho ľudí voči rôznej "inakosti" predsudky. Práve tie sa snaží búrať nová reklama Absolut vodky.

"To, že téma slobodnej lásky má na Slovensku opodstatnenie, dokazuje aj fakt, že naša krajina je jedna z posledných v EÚ, ktoré vo svojich zákonoch neuznávajú žiadny partnerský zväzok párov rovnakého pohlavia. Ako tiež ukázal prieskum Iniciatívy Inakosť, ktorá sa dlhodobo venuje téme rovnoprávnosti ľudí z LGBT komunity, viac ako 80 % ľudí tvrdí, že najzávažnejším problémom, ktorému čelia, sú predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia. Problémom je aj nedostatok všeobecnej rovnosti a akceptácie či chýbajúce zákonné práva," uvádzajú.

Láska nikoho nesúdi

Ústredným nositeľom posolstva „Každá láska je láska“ je hlavný spot, v ktorom sa v krátkych portrétoch predstavujú rôznorodé zaľúbené páry. Spoločne dokazujú, že láska je silnejšia než pochybnosti a nikoho nesúdi. Každý z párov prezrádza kúsok zo svojho pohľadu na lásku. Spojením ich príbehov vzniká celistvá óda na lásku, ktorú všetci bez rozdielu vnímame rovnako.

O svoj príbeh sa v kampani podelil aj spevák Jakub Pružinský (22), ktorého Slováci môžu poznať zo známej talentovej show. „Boli to roky, čo som klamal svoje okolie, aby som zapadol. Vyhľadával som spoločnosť dievčat s nádejou, že zabudnem na to, kto som. Teraz si uvedomujem, že to bolo veľmi sebecké," hovorí Jakub. Neskôr si totiž uvedomil, že spokojný život môže žiť len vtedy, ak bude akceptovať sám seba.

Zdroj: Absolut vodka

„Dnes som šťastný. Dospel som do štádia, kedy som už unavený z nosenia masky. Zhodil som ju minulý rok a je to veľmi oslobodzujúce. Tento pocit prajem z hĺbky svojho srdca každému, kto je v podobnej situácii. Našiel som lásku, ktorá ma nakopla, podporuje ma vo všetkom, čo robím, a to je na nezaplatenie," vysvetľuje mladý spevák.

„To, že milujem muža, som si nevybral. Narodil som sa s tým. Milovať človeka nie je zločin. Moja láska sa nelíši od inej. Naozaj netuším, kde pramenia predsudky či nenávisť niektorých ľudí voči LGBT komunite. Myslím, že je to skôr nevedomosť, ktorá sa neskôr odráža na správaní človeka. „Veľmi ma teší, že môžem byť súčasťou tejto kampane. Žijeme len jeden život, tak načo ho premárniť zbytočnými predsudkami či stereotypmi. Namiesto toho sa radšej naučme byť tolerantní. Na druhej strane ma nesmierne mrzí, že je takáto kampaň vôbec potrebná v 21. storočí," dodáva Jakub.

Podpora aj nenávisť

Kampaň bola zdieľaná aj na sociálnej sieti. Ľudia ju zobrali rôzne, mnoho z nich s ňou súhlasí a vyjadruje podporu. "Táto kampaň je láska," napísala napríklad Ivana. "Podˇžiť, nechaj žiť," pridala sa Eva. No našli sa aj takí, ktorí opäť šírili len vlnu nenávisti. "Táto láska je urážkou človeka ako bytosti. Nechutná a zvrátená ako tí ľudia," vyjadril svoje pocity Matúš.

"Ja nie som bigotná ani staromódna. Dokonca robím v reklame a myslím, že sa mi darí. Ale toto je čistý brajgel a šliapnutie veľmi, veľmi mimo. Taktiež vás už nekúpim. Never ever. Majte sa," rozlúčila sa Katarína.