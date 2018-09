Slovensko nežije farbami, ale predsudkami: VIDEO Nová kampaň spustila vlnu nenávisti a rasizmu

Reklamná kampaň, ktorú spustila značka Absolut, má za pár dní vyše 160-tisíc zhliadnutí. Na sociálnych sieťach však pribúda množstvo rasistických komentárov najmä na hlavnú aktérku kampane Natalie. Tá má mamu Slovenku, narodila sa na Slovensku, no jej otec pochádza z Afriky. Natalie má teda tmavú pleť. A to je problém pre väčšinu Slovákov.

Väčšina z nich totiž nedokáže pochopiť, ako je možné, že dievčina, ktorá sa narodila na Slovensku, má slovenské občianstvo a žije na Slovensku, môže mať inú farbu pleti. Dokonca väčšina z nich ju neváha prirovnať k myšiam, škrečkom, vtákom a rôznym iným zvieratám. Najčastejšie sa objavujú argumenty typu "Keď sa myš narodí v stajni, znamená to, že je kôň?".

Zdroj: FB/Absolut

Predsudky na Slovensku

O tom, že ľudia na Slovensku majú stále veľké predsudky voči inej farby pleti, rase, či národnosti, svedčí aj prieskum, ktorý si dala značka vypracovať. Hoci skúsenosť s človekom s inou farbou pleti má podľa prieskumu len 56 % opýtaných, väčšina z nich by ľudí inej rasy odmietla nielen v rodinnom živote či kruhu priateľov, ale aj pri zábave na párty.

Prieskum sa zameral aj na to, akého partnera by uvítali rodičia pre svoje deti. Výsledkom je, že ako svojho zaťa či nevestu by sme najradšej videli práve belocha. Ide pritom až o 94% opýtaných. Pri ostatných rasách sa stretávame skôr s predsudkami a odmietaním. Niektorí by ešte tolerovali mulata, no najväčší problém by mali s Arabom.