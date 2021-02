Moniku Jankovskú prevážajú do väzenskej nemocnice: Predávkovanie liekmi preverí prokuratúra!

BANSKÁ BYSTRICA - V nedeľu podvečer previezli záchranári trestne stíhanú bývalú štátnu tajomníčku do nemocnice. Podľa vyjadrenia rezortu spravodlivosti požila Monika Jankovská väčšie množstvo liekov. Len pár hodín po akútnej hospitalizácii a prevoze z väznice do nemocnice bývalej sudkyne sa prípadom začala zaoberať Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.

Monika Jankovská strávila noc v nemocnici v Banskej Bystrici. Podľa informácii Topoky.sk skončila po predávkovani atidepresívami na infúziach. Najnovšie informácie z prostredia nemocnice a Zboru väzenskej a justičnej stráže prevezú Moniku Jankovskú do väzbneskej nemocnice v Trenčíne. Eskorta s Monikou Jankovskou by mala podľa našich informácií do Trenčína doraziť krátko popoludní.

Moniku Jankovskú prevezú do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Zdroj: Ján Zemiar

"V súvislosti s medializovaným požitím liekov obvinenou Monikou Jankovskou vo výkone väzby vykoná Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici mimoriadnu previerku stavu zákonnosti a dodržiavania právnych predpisov pri výkone väzby obvinenej. O zisteniach a záveroch bude informovaný generálny prokurátor SR Maroš Žilinka," informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

Monika Jankovská tvrdí, že užila väčšie množstvo predpísaných liekov. V tejto súvislosti absolvovala vyšetrenie vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Potvrdil v nedeľu hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.

Neskôr ju prevezú do Trenčína

Povedal, že v nedeľu krátko popoludní príslušníci z ústavu Banská Bystrica pri komunikácii s obvinenou spozorovali, že táto nereaguje obvyklým spôsobom. "Nesťažovala sa síce na žiadne zdravotné komplikácie, uviedla však väčšie požitie predpísaných liekov," spresnil. Ústavný lekár jej preto odporučil vyšetrenie vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. "Obvinená po celý čas komunikovala s personálom, požitie liekov bolo bez účinku, ktorý by ohrozoval jej život, avšak vzhľadom na charakter udalosti bude neskôr prevezená na ďalšie pozorovanie do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne," doplnil.

Monika Jankovská je vo väzbe od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, 22. januára 2021 nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby.