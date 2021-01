Poslanec Hlasu sa pýši novou bundou: Nákup z mestských peňazí! Ide o ochranné pomôcky, vysvetľuje

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Primátor Liptovského Mikuláša a poslanec Hlasu Ján Blcháč sa objavil v bunde za 300 eur. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by za nový kus oblečenia nezaplatil z mestských peňazí. Podľa hovorkyne mesto išlo o ochranný odev proti chladu.

Politici sú ostro sledovanými osoba a žiadny prešľap by sa im nemal odpúšťať. Tak je to aj v prípade poslanca strany Hlas a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča. Čitateľ si všimol, že primátor sa objavil v novej bunde, ktorá stála minimálne 300 eur. Okrem nej, kúpil ešte ďalšie dve. Na tom by nebolo nič zvláštne, avšak nákup zrealizoval z meststkých peňazí.

Zdroj: Tip čitateľa

Podľa hovorkyne mesta Liptovský Mikuláš Viktórie Čapčíkovej išlo o štandardný nákup, kedy sa kupoval ochranný odev proti chladu. "Bundy boli zakúpené ako ochranný odev proti chladu v súlade so smernicou pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov výlučne pre členov krízového štábu mesta, ktorí zabezpečujú havarijné či krízové situácie v teréne na území mesta a majú preto nárok od zamestnávateľa na takéto ochranné odevy," napísala hovorkyňa.

Zdroj: FB/Ján Blcháč - z denníka primátora

"Bundy sú riadne označené funkciou a logom mesta, pretože ide výlučne o pracovný, nie súkromný odev a sú farebne odlíšené, primátor ako šéf krízového štábu má inú farbu bundy, ako ostatní členovia, aby boli v teréne dostatočne identifikovateľní. Ide o štandardný postup pri zabezpečovaní pracovných odevov aj v iných samosprávach," dodala hovorkyňa.

Celé znenie stanoviska primátora

