Čo sa to deje na NAKA? Ku koncu januára ohlásilo odchod skoro 10 percent príslušníkov

Informuje o tom TV Markíza. Podľa nej ide o veľký odliv elitných policajných expertov vrátane vyšetrovateľov či operatívcov. Dôvody sa rôznia.

Takmer 10 percent skúsených ľudí

O odchod ku koncu januára vraj malo požiadať takmer 10 percent ľudí. Potvrdilo to samotné ministerstvo vnútra. Policajti z NAKA majú pod palcom tie najvážnejšie zločiny a kauzy na Slovensku, o ktorých sa mohla široká verejnosť počas posledného obdobia dočítať. Aj keď je náročná pandemická situácia a ľudia sú často radi, že vôbec nejakú prácu majú, títo ľudia sa rozhodli odísť.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Kto príde o najviac ľudí

Podľa ďalších informácií to má byť práve nitrianska expozitúra, ktorá sa má finančnú a protikorupčnú jednotku. Tá totiž príde o najviac ľudí. Dôvody sú rôzne, no najviac sa spomína odchod do výsluhového dôchodku, keďže už odpracovali v zbore 25 rokov.

Podľa Markízy však odchádzajúci policajti nemieria inam len kvôli tomuto dôvodu, Mnohí sa rozhodli využiť ponuky aj zo súkromného sektora, či si našli pokojnejšie zamestnanie s lepšou a atraktívnejšou výplatnou páskou. Podľa portálu Aktuality.sk takto odišiel aj vyšetrovateľ Jaroslav Láska, ktorý sa angažoval v prípade vyšetrovania Mariana Kočnera a Pavla Ruska kvôli falošným zmenkám.

Vyhlasujú výber, no nemôže tam prísť policajt - nováčik

Rezort vnútra reaguje, že na tabuľkové miesta stále vyhlasujú výbery, no na NAKA by podľa nich nemal pracovať čerstvý absolvent policajnej akadémie či neskúsený človek. Ide o elitný útvar na Slovensku. Ministerstvo tiež upokojuje, že vyšetrovanie najcitlivejších káuz nie je vôbec ohrozené. Otázne je len, ako sa budú stíhať niektoré vyšetrovacie lehoty, no na to si budeme musieť počkať.

Slovensko sa práve v tomto období ocitá vo víre viacerých káuz, kedy sú zadržiavaní napríklad sudcovia. Nedostatok kvalitných jednotiek v NAKA by situácii zrejme nepomohol. Je však fakt, že veľký odliv nastal aj v prípade celého policajného zboru, keď k 31. decembru odišlo skoro 1 500 členov. Ide o dvojnásobný počet ako pred rokom.