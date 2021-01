Bratislava preberá zodpovednosť: Nechceme byť rukojemníkmi vládnych sporov! Na emócie nie je čas

Poukázal pritom na veľkú politizáciu plošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 a hádky vo vládnej koalícii, ktoré podľa primátora dostávajú do stresu státisíce ľudí aj predstaviteľov samospráv. Hlavné mesto sa chce sústrediť na zriaďovanie dlhodobých mobilných odberových miest (MOM). Starostovia bratislavských mestských častí by sa dnes mali stretnúť na porade.

Vláda rokovala 7 dní, my máme 5 na prípravu

"Dostupné i komfortné testovanie a najmä vtedy, keď ho konkrétni obyvatelia budú potrebovať, je podľa nášho presvedčenia kľúčom k zvládnutiu pandémie," skonštatoval primátor. Poukázal tiež, že aj efekt lockdownu prináša prvé výsledky. V Bratislave sa aktuálne podarilo krivku nových infikovaných sploštiť a v posledných dňoch je už pozorovaný pokles nových prípadov.

Vallo deklaruje, že bratislavské samosprávy sú pripravené na plošné testovanie, ktoré vláda v nedeľu (17. 1.) večer oznámila. Podotkol však, že vláda sedem dní rokovala len o tom, či a kde takéto testovanie má byť. "Nám zostáva už len päť dní na to, aby sme ho kompletne zabezpečili. Aj z tohto dôvodu detaily testovania nevieme oznámiť hneď teraz, ale až keď si ich dohodneme s ostatnými starostami a starostkami a hlavne s okresným úradom, ktorý, zdá sa, preberá časť organizačnej zodpovednosti," uviedol primátor.

Potrebujeme otestovať ďalších 200-tisíc ľudí

Z prijatého uznesenia vlády nie je podľa neho zrejmé, koľko kôl plošného testovania bude potrebné v Bratislave urobiť a ani koľko týždňov bude pohyb ľudí závisieť od potvrdenia o negatívnom teste. "Dnes nevieme zodpovedne odhadnúť ani to, aká bude ochota Bratislavčaniek a Bratislavčanov zúčastňovať sa prípadných ďalších plošných testovaní a nevieme ani, či bude dostatok zdravotného personálu a dobrovoľníkov, aby sme vedeli takéto testovania zabezpečiť bez toho, aby ľudia čakali v mraze v dlhých radoch a pri nezanedbateľnom riziku nakazenia sa," povedal Vallo.

Bratislava a jej mestské časti chcú maximálnu energiu venovať tomu, aby v horizonte dvoch týždňov minimálne zdvojnásobili počet MOM, ktoré budú otvorené celý deň aj počas víkendov a každý, kto bude potrebovať potvrdenie o vykonanom teste na COVID-19, by ho mohol získať hocikedy a nebol pritom odkázaný len na víkendové testovania. "Počas najbližšieho týždňa musíme urobiť všetko preto, aby každý, kto od 27. januára bude pre nové pravidlá vlády potrebovať 'modrý papierik' na prácu alebo pobyt v prírode, ho mohol získať čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie," uviedol Vallo. Nad rámec kapacít existujúcich MOM bude v Bratislave podľa neho potrebné k tomuto dátumu otestovať ďalších zhruba 200-tisíc obyvateľov.

Vítame výzvu ministerstva zdravotníctva

Primátor víta, že ministerstvo zdravotníctva už vyhlásilo výzvu na zriadenie ďalších MOM s požiadavkami mesta a mestských častí. Bratislavské samosprávy už medzitým dali k dispozícii 30 priestorov na ich zriadenie a dúfa, že tento počet MOM sa podarí naplniť. "Situácii by veľmi pomohlo, ak by vláda dokázala s veľkými zamestnávateľmi zabezpečiť pravidelné testovanie svojich zamestnancov," podotkol primátor. Dnes je odsúhlasených 31 priestorov, ktoré sú predbežne schválené ako MOM-ky určené na testovanie cez týždeň aj víkend.

Všetky bratislavské samosprávy sa budú podľa Valla snažiť otvoriť na prvú vlnu testovania aspoň 300 odberných miest, niektoré z nich už možno vo štvrtok (21. 1.) či piatok (22. 1.). Primátor požiadal ľudí, aby nečakali len na to a objednali sa na testy aj v už existujúcich MOM, alebo sa nechali otestovať u svojho zamestnávateľa.

Keď vám dieťa oznámi, že má na pondelok domácu úlohu, vytočí vás to

Plošné testovanie komentoval aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. "Poznáte ten pocit, keď vám dieťa v nedeľu večer oznámi, že má na pondelok domácu úlohu. „Vytočí“ vás to, lebo ste stratili cenný čas na prípravu, ale pomôžete mu, lebo musíte. Tak nejako sa trochu cítim teraz aj ja. Je nedeľa večer a dostali sme práve od vlády domácu úlohu. Termín: hneď ZAJTRA!" napísal na sociálnej sieti Facebook.

Vláda včera oznámila, že od pondelka 18. januára až do 26. januára bude prebiehať celoplošné testovanie. "Kde? Na odberných miestach, ktoré sú aktuálne k dispozícii. O ďalšie sa má postarať samospráva... Na emócie v tejto chvíli nie je čas ani priestor. Podobnú časovú tieseň na prípravu sme zažili už vlani na jeseň a zvládli sme to. Ten čas, ktorý sme mali vtedy, sa pri dnešnom zadaní javí ako luxus...," skonštatoval Kusý. "Ideme ako vždy urobiť všetko, čo bude v našich silách a možnostiach a pevne verím, že to s kolegami, zdravotníkmi a našimi dobrovoľníkmi opäť dáme," dodal.

Chcieť sme cheli...

Na výsledky rokovania čakal aj starosta Ružinova Martin Chren spolu s kolegami. "Teraz, pri ďalšom plošnom testovaní, sme naozaj od vlády chceli len jednu vec: aby nám dali vedieť včas, aby sme sa vedeli dobre pripraviť. Aby sme mohli všetko kvalitne zorganizovať, aby ste vy nemuseli stáť v zime v dlhých radoch, ktoré kvôli chladu - a ešte k tomu kvôli britskej mutácii vírusu - nie sú veľmi bezpečné," uviedol Chren.

"No, športovo povedané, chcieť sme síce chceli, ale dopadlo to ako to dopadlo. Čo už. Zvládneme to, ak sa vám však niečo nebude páčiť, spomeňte si prosím, že na zorganizovanie všetkého sme mali menej času, než vláde trvalo rozhodnúť sa, či vôbec máme niečo robiť," dodal Chren. Zároveň vyzval ľudí, aby sa dali otestovať ešte pred víkendom. Zoznam odberných miest bude postupne zverejnený na oficiálnych stránkach. "Kde presne budú, koľko ich bude, dáme počas týždňa vedieť. Budeme zháňať zdravotníkov a dobrovoľníkov, aby sme ich mohli spojazdniť," priblížil.

Chýbajú dobrovoľníci

Staré Mesto ohlásilo, že bude mať k dispozícii zhruba 20 odberových miest, ich presný zoznam bude známy v najbližších dňoch. Celoplošný skríning bude v mestskej časti sústredený najmä na víkend (23. - 24. januára). Otestovať sa však budú môcť ľudia už počas týždňa na mobilných odberových miestach napríklad na Mýtnej 5, Cukrovej 14, Dobšinského 2 či Gaštanovej 19. "Testovať sa bude v priestoroch základných škôl, využijeme aj alternatívne spôsoby (autobusy)," avizuje Staré Mesto.

Petržalka chce skríning sústrediť najmä na 22. až 24. januára. Počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť aktuálne hľadá dostatočný počet zdravotníkov a dobrovoľníkov. Hľadá ich aj mestská časť Nové Mesto. "Ak ste zdravotník (na antigénové testovanie) alebo dobrovoľník (na administratívne a pomocné práce) a ste ochotný a pripravený pomôcť a zapojiť sa do testovacieho tímu, dajte nám o sebe vedieť," vyzvala novomestská samospráva.

Karlova Ves deklaruje, že aj napriek časovému stresu sa bude snažiť v čo najkratšom čase vybaviť nové testovacie miesta. "Nezáleží to však len na nás, ale aj na rýchlosti štátnych úradov, ktoré ich musia schváliť," skonštatovala starostka Dana Čahojová. Mestská časť avizuje, že momentálne prebiehajú rokovania na úrovni primátora a starostov mestských častí v snahe nastaviť v Bratislave systém testovania tak, aby nevznikol chaos. Aj menšia bratislavská časť Jarovce sa chystá na testovanie. Zatiaľ predpokladá, že bude v sobotu a v nedeľu a ak bude všetko pripravené skôr a budú k dispozícii zdravotníci, chcela by testovať aj v piatok. Zatiaľ ráta s dvoma odberovými miestami v priestoroch kultúrneho domu.