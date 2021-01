Poslanci videli kamerové záznamy pred smrťou Lučanského: Opozícia hovorí o nezrovnalostiach

Kamerové záznamy umožnila komisii vidieť Kolíková. Podľa členov nebolo na záznamoch nič neštandardné. "Preberali sme si písomné materiály, ktoré dostali, či korešpondujú s kamerovými, a dohodli sme sa, s akými otázkami pôjdeme do Trenčína a Prešova," zhrnul stretnutie Juraj Krúpa (OĽANO).

Komisia by sa mala stretnúť s obhajcami Lučanského, zdravotníkmi aj členmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorí boli v kontakte alebo ošetrovali zosnulého Lučanského. "Zistili sme viacero nezrovnalostí, ktoré by sme si radi v Trenčíne alebo Prešove vysvetlili, ide najmä o časové nezrovnalosti medzi písomným a kamerovým záznamom," povedala poslankyňa Denisa Saková (nezaradená). Dodala, že závery komisie určite nebudú do konca týždňa.

Komisia zároveň podľa Sakovej dostala prísľub, že zdravotníci a členovia ZVJS budú zbavení mlčanlivosti. "V Prešove chceme vidieť všetky cely, na ktorých Lučanský bol," spresnil predseda zriadenej komisie Tomáš Čitbaj.

Opozícia na budúci týždeň zvolala mimoriadny parlamentný brannobezpečnostný výbor k smrti Lučanského, kde si chce pozvať dozorového prokurátora, vyšetrovateľa aj ministra vnútra. Generál Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra 2020 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.