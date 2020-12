Vianočný darček od pilotov všetkým Slovákom: Krása na VIDEU vám vyrazí dych

Video je jedinečné tým, že obsahuje výlučne letecké zábery a umožnuje vidieť známe miesta pohľadom, aký sa "pozemšťanom" bežne nenaskytne. Hudbu k videu tvorí hymnická pieseň Slovensko moje, otčina moja od banskobystrického zoskupenia Moje Slovensko. "Slovensko fotografujeme už trinásť rokov a tento rok sme ho začali vo veľkom aj filmovať. Preto sme sa rozhodli vytvoriť krátky film z najkrajších záberov, ktoré sa nám podarili," hovorí pilot a letecký fotograf Milan Paprčka.

Okrem veľmi známych lokalít ako Vysoké Tatry, Bratislava, Spišský hrad či Dunaj vo videu nájdete aj úplne obyčajné slovenské obce, ktoré ale z neba vyzerajú čarovne. Zámerom autorov je ukázať, že aj tá najobyčajnejšia slovenská obec môže byť klenotom. Video obsahuje pre uľahčenie orientácie názov každej lokality.

"Bol by som rád, keby tam bolo každé zaujímavé miesto na Slovensku a máme ich skutočne nasnímané úplne všetky. Ale potom by to video muselo mať hodinu. Možno raz aj také spravíme," dodáva Paprčka, ktorý verí, že video spríjemní ľuďom Vianoce.