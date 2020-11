Traja nadšenci vytvorili VIDEO mapu Vysokých Tatier: Neskutočná nádhera zhora

Traja nadšenci zo skupiny Slovensko z neba - pilot Milan Paprčka, kartograf Bohuš Schwarzbacher a grafik Milan Jančovič si dali tú námahu a vytvorili 360-stupňovú virtuálnu leteckú videomapu Vysokých Tatier. Podľa Paprčku sú Vysoké Tatry zrejme prvým a zatiaľ jediným pohorím na svete, ktoré sa môžu popýšiť takouto unikátnou mapou. "Nápad vznikol celkom spontánne. V septembri som chcel žene môjho života spraviť radosť na naše výročie a zobral som ju lietadlom nad Vysoké Tatry. Na brucho lietadla som zároveň umiestnil 360-stupňovú kameru, ktorá snímala všetko okolo seba. Funguje podobne ako google autíčko, ktoré má takú kameru na streche a chodí po uliciach. My sme ale leteli ponad hrebene Tatier," vysvetľuje Milan.

Samotný let však bola iba prvá, tá jednoduchšia časť. Následne bolo treba do videa umiestniť popisy tatranských štítov, dolín, chát a plies tak, aby držali stále na svojom mieste a zobrazovali sa správne pri pohľade užívateľa do akejkoľvek strany. Toto stálo grafika a počítačového animátora Milana Jančoviča desiatky hodín práce. "Vedel som, do čoho idem, ale nevedel som úplne, čo ma čaká. Výroba takéhoto videa s projekciou nápisov je nesmierne náročná aj na čas animátora aj na výkon počítača. Mnohokrát mi spadla mašina, zabralo to niekoľko desiatok hodín práce a spôsobilo mi to pár vrások na čele, ale myslím, že výsledok stojí za to," skonštatoval Jančovič.

Virtuálny let sa začína pohľadom na Kriváň. V nadmorskej výške 3000 m lietadlo pokračuje ponad vrcholky štítov až nad Lomnický štít. Jeho preletom, po približne siedmich minútach, video končí. Sú to veľmi zaujímavé pohľady, napríklad aj na Gerlach, ktorý je snímaný zo severu a nie z typickej južnej strany, ako ho ľudia obyčajne poznajú. Na videomape veľmi pekne vidno aj poľskú časť Vysokých Tatier. "Keď už nás zavreli doma a znemožnili Tatry navštíviť osobne, môžu si ľudia nad nimi zalietať aspoň virtuálne," dodáva Paprčka. Pre lepší zážitok odporúča nasadiť si okuliare na virtuálnu realitu, ktoré vás pohodlne usadia priamo pod trup lietadla, odkiaľ si vďaka interaktivite tejto technológie môžete prelet ponad veľhory sami režírovať.