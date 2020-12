Susko: Majetkové priznania poslancov do konca roka nezverejníme

BRATISLAVA - Majetkové priznania verejných funkcionárov nebudú zverejnené do konca roka. Potvrdil to predseda Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko. Vysvetlil, že sa stále čaká na doplnenie niektorých priznaní a situáciu komplikuje aj pandémia nového koronavírusu. Doplnil, že výbor vedie aj vyše 300 konaní pre nepodanie oznámenia včas. Do budúcna podobný problém s neskorým zverejňovaním priznaní nepredpokladá.

"V súčasnosti sa ešte stále čaká na doplnenie výziev a na ukončenie kontroly, doskenovanie. Potom keď zasadne výbor a schváli správu, tak sa to bude môcť zverejniť. Ale do konca roka to určite nebude aj vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou, novým koronavírusom a karanténami," povedal Susko.

Ozrejmil, že od 1. januára sa rozšíril rozsah verejných funkcionárov viac ako štvornásobne, z asi 580 na vyše 2000. Výbor musí podľa jeho slov všetky podané priznania skontrolovať a dožiadať si informácie, ak sú v nich nepresnosti. Poukázal aj na lehoty pri dožiadaniach. Zdôraznil tiež, že výbor musí po skoplmetizovaní priznaní ešte vypracovať správu, odobriť ju a až následne sa priznania zverejnia.

Na otázku, či sa nedalo situácii predísť napríklad posilnením kapacity, odpovedal, že by sa museli posilniť niekoľkonásobne. Opätovne poukázal na nárast verejných funkcionárov. Do budúcna rovnaký problém však nepredpokladá. "Teraz to bolo spôsobené aj pandémiou, aj tým, že veľká časť verejných funkcionárov ani nevedela, že takúto povinnosť má," uviedol